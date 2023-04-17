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«الديربي القديم» ولقاء «الجارين» يرسمان ملامح «الكبار»

«الديربي القديم» ولقاء «الجارين» يرسمان ملامح «الكبار»
18 ابريل 2023 03:07

دبي (الاتحاد)

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بعيداً عن صراع الهبوط، تشهد انطلاقة الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، مواجهتي «ديربي» على صفيح ساخن، حينما يختبر شباب الأهلي صدارته للترتيب برصيد 49 نقطة، في مواجهة مضيفه النصر «التاسع» في «الديربي القديم» على استاد آل مكتوم، فيما يستقبل الوحدة الثالث بـ 42 نقطة، جاره الجزيرة الخامس وله 40 نقطة باستاد آل نهيان.
ولن تكون مهمة «الفرسان» في تأمين الصدارة والاقتراب خطوة جديدة نحو الدرع، سهلة أمام مضيفه «العميد» رغم خسارة الأخير في مباراته الأخيرة أمام مضيفه الجزيرة 3-4 في الجولة الماضية، بيد أن «الغيابات المؤكدة» لأغلب عناصر «الأزرق» من لاعبيه الأساسين وعلى رأسهم ثنائي الدفاع حمدان الكمالي وصنقور المنتقلين من شباب الأهلي إضافة إلى البرازيلي جلوبير ليما الغائب بداعي الطرد، تمثل أبرز تحديات أصحاب الأرض.
ويتفوق شباب الأهلي في المواجهات أمام النصر، برصيد 15 فوزاً مقابل 4 للأزرق، والتعادل في 8 مباريات أخرى من أصل 27 مواجهة سابقة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، ويملك هجوم «الفرسان» في رصيده 49 هدفاً في شباك «الأزرق» مقابل 36 للأخير.
ويحتضن استاد آل نهيان في أبوظبي قمة الجارين الوحدة والجزيرة، ويشعل فارق النقطتين ما بين «العنابي» الثالث بـ 42 نقطة وضيفه «فخر أبوظبي» الخامس أجواء الديربي المنتظر، وهي المواجهة 28 بين الفريقين في دوري المحترفين، حيث يتفوق الوحدة برصيد 10 انتصارات، مقابل 9 للجزيرة، والتعادل في 8 أخرى.
«العاشرة» طموح «الفرسان»
ينشد شباب الأهلي المحافظة على سجله خالياً من الخسارة خارج قواعده للجولة العاشرة على التوالي في مباراته أمام مضيفه النصر، ويعول «الفرسان» على أفضليته في المباريات على ستاد آل مكتوم في آخر 6 مواجهات بالفوز في 4 مباريات والتعادل في 2.
«عقدة الملعب» تهدد الجزيرة
اكتفى الجزيرة بانتصار وحيد في آخر 6 مباريات أمام مضيفه الوحدة على ستاد آل نهيان، مقابل الخسارة في 4 والتعادل في مباراتين، في المقابل يطارد «العنابي» المتفوق في الدور الأول 1-0، تحقيق ثنائية الفوز ذهاباً وإياباً للمرة الثانية في الدوري بعد الأولى موسم 2017- 2018.



دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
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