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لامبارد: تشيلسي لم يصل مرحلة الكسر

لامبارد: تشيلسي لم يصل مرحلة الكسر
17 ابريل 2023 22:37

لندن (د ب أ)


رفض فرانك لامبارد المدرب المؤقت لنادي تشيلسي، الحديث عن تعرض فريقه للكسر قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني غداً الثلاثاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. 

وخسر تشيلسي مباراة الذهاب أمام ريال مدريد حامل اللقب بهدفين دون رد، ثم خسر على يد برايتون، لتمتد مسيرته الخالية من الانتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز لخمس مباريات متتالية ويتراجع للمركز الحادي عشر بجدول الترتيب. 

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وقال لامبارد: «لسنا في المكانة التي نتطلع لها، لكني أعتقد أن كلمة مكسور مبالغ فيها، وضعنا في الدوري أمر واقعي، وقد خسرنا مباراة الذهاب أمام الريال بهدفين دون رد وعلينا أن نعمل على ذلك». 

وأضاف: «أتحمل المسؤولية عن اللاعبين والمجموعة، لا ألق باللوم على أي شخص أخر، علينا تصحيح الأمور الآن والمضي قدماً، هذا جزء كبير من اللعبة».
وأشار «نقوم بالكثير من العمل ونحوله إلى بيانات وإحصائيات ومحصلة مباريات، والسؤال لا يتعلق بالتزام اللاعبين، وظيفتي إيجاد الجوانب التي بمقدورنا تحسينها للمنافسة على هذا المستوى».

لامبارد
تشيلسي
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
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