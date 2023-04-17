شرطة أبوظبي تُنظم سباقاً رياضياً لتعزيز الإيجابية وجودة الحياة



أبوظبي (الاتحاد)



نفذت إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة رياضية مجتمعية وتثقيفية لأهالي منطقة الظفرة؛ بهدف تعزيز المواطنة الإيجابية، وجودة الحياة لأفراد المجتمع.

وأوضح المقدم مكتوم سعيد المزروعي رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية في منطقة الظفرة، أن المبادرة تضمنت تحفيز 70 مشاركاً على التفاعل مع المسابقات التثقيفية والتوعوية، والنشاط الرياضي، من خلال إجراء سباقاً للجري لفئة الكبار والصغار تخلله توزيع الهدايا ونشر البهجة، وإسعاد المشاركين.

وذكر أن المبادرة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الساعية إلى استدامة الشعور بالأمن والأمان، وتعزيز جودة حياة المجتمع، مشيراً إلى مشاركة 10 أعضاء من «كلنا شرطة» في التنظيم والتنسيق، مما أسهم في تعزيز التواصل المجتمعي، وإسعاد المجتمع، وتقدير إسهامات أفراده الفكرية والمعرفية، وتعزيز روح التنافس الرياضي الإيجابي.