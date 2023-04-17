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«نوبل ستايل» يتصدر نخبة الخيول في جرينهام

«نوبل ستايل» يتصدر نخبة الخيول في جرينهام
17 ابريل 2023 22:10

 
عصام السيد (أبوظبي)

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تصدر «نوبل ستايل» لجودلفين قائمة 16 من نخبة خيول الدرجة الأولى في سباق جرينهام ستيكس لمسافة 1400 متر، بمضمار نيوبري خلال الشهر الجاري، وهو أحد السباقات المؤهلة لسباق الـ 2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي للفئة الأولى.
الجدير بالذكر ان «نوبل ستايل» غير مهزوم في ثلاث سباقات، حين كان ناشئاً في سن السنتين، أبرزها الفوز الذي حققه في سباق جيمكراك بمضمار يورك.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتسابق فيها ابن «كينجمان» في مسافة تزيد أكثر من ستة فورلنج (1200 متر)، لكن المدرب شارلي أبلبي يأمل في أن توفر له المسافة الكثير من الأدلة قبل سباق الـ 2000 جينيز المحتمل في 6 مايو المقبل.
وقال ابلبي من مولتون بادوك: «نحن ذاهبون إلى السباق منفتحين تماماً بالنسبة إلى المسافة، هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مسافة 1200 متر، لقد أظهر الكثير من الوتيرة الطبيعية، والتقدم لمسافة 1600 متر في الجينيز يمكن أن يكون علامة استفهام.
وتابع: «ستكون مشاركته الأولى في مسافة 1400 متر، ثم نقرر حول ما إذا سيكون هدفه الجينيز الإنجليزي أو الفرنسي، أو ربما نعود به للمسافة الأقصر في سباق كومونويلث بمهرجان رويال أسكوت البريطاني».

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