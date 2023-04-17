أرسنال وبرشلونة و«قمة الخطر»

عمرو عبيد (القاهرة)

تعثّر أرسنال مرة أخرى في سباق "البريميرليج" ليتقلص الفارق مع ملاحقه، مانشستر سيتي، إلى 4 نقاط بينما يملك "البلومون" مباراة مؤجلة، ولهذا خرجت صحيفة "الجارديان" لتتحدث عن "الصفعة القوية" التي تلقاها "الجانرز" بالتعادل مع وستهام في الجولة 31، مما خلف آثاراً مقلقة تُهدد "حلم التتويج" بخطر كبير، وهو ما دفع المدرب أرتيتا للتساؤل وانتقاد شخصية وعقلية لاعبيه بعد هذا السقوط المتتالي!

ونقلت "ميرور" تهديدات مدرب "المدفعجية" لنجومه، مؤكداً أن هذا هو "وقت القتال"، حيث يرى ضرورة حسم المباريات و"قتلها" مُبكراً في القادم من الجولات، وإلا فإنهم سيقدمون اللقب الإنجليزي على "طبق من ذهب" إلى مانشستر سيتي، وتناولت "ذا تايمز" كذلك "إحباط" أرتيتا الواضح بعد خسارة نقطتين أخريين، في حين اهتمت بعقد إدارة تشيلسي اجتماع مع المدرب الألماني ناجلسمان، في محاولة لحسم هذا الأمر في ظل تفاقم الوضع الفني المزري لـ"البلوز".

وفي إسبانيا، لم يختلف الوضع كثيراً، حيث تعادل برشلونة "سلبياً" للمرة الثانية على التوالي في "الليجا"، وهو ما يعني أن "البلوجرانا" عجز عن تسجيل الأهداف للمباراة الثالثة توالياً، بعد السقوط "المروع" برباعية نظيفة في الكأس على يد ريال مدريد، ولم تُخطئ "آس" الداعمة للفريق "الملكي" بعنوانها "البارسا يعاني من عقم تهديفي"، لأنه جاء مُعبراً تماماً عن الوضع الحالي الذي يمر به "المتصدر"، وصحيح أن الفارق مع "الريال" لا يزال 11 نقطة، إلا أن الأمل الضئيل عاد ليُداعب الصحف المدريدية في سباق "الليجا"، حيث وصفت "ماركا" الوضع بأن الريال "متحرر" والبارسا "متعثر"!

وفي كتالونيا، هاجمت "لي سبورتيو" فريقها بقولها "المتصدر في نوبة نعاس"، ووصفت أداء برشلونة بـ"السيئ" استمراراً لحالة الخمول الهجومي الغريبة التي يمر بها حالياً، وهو ما سارت عليه "سبورت" بعنوان "الجفاف يضرب البارسا"، وكذلك "موندو ديبورتيفو" التي أشارت إلى حالة "التجمد" التي أصابت الفريق بلا مبرر، ويبدو أن غضب الصحافة الكتالونية كان "مكتوماً" عقب الخروج المهين من كأس الملك، وحانت لحظة "انفجاره" بعد تراجع الفريق في "الليجا"، التي لا يُمكن تصور فقدها في الأمتار الأخيرة.

وفي إيطاليا، مرت الصحف سريعاً على وضع يوفنتوس الذي لم يتغير كثيراً، حيث استمر تراجعه وأزماته بخسارة جديدة أمام ساسولو، عمقت إخفاقه مرة أخرى في الوصول إلى "المقاعد الأوروبية" في "الكالشيو"، ووصفته كورييري ديللو سبورت بـ"التائه"، بينما اهتمت "لاجازيتا" بالمواجهة المثيرة بين نابولي وميلان التي قالت عنها إن أوروبا تنتظرها على أحر من الجمر، وأكدت من جهة أخرى أن البلجيكي لوكاكو سيغادر إنتر ميلان نهاية الموسم حيث وصلت رحلته مع "الأفاعي" إلى نهايتها!