غنتوت بطل كرة القدم في «أدنوك الرمضانية» بالظفرة

الظفرة (الاتحاد)

اختتمت بمنطقة الظفرة، بطولة أدنوك الرمضانية 2023، والتي نظمها واستضافها نادي الظفرة في ثلاث مدن، وبرعاية شركة أدنوك الراعي الرئيسي لنادي الظفرة، والتي تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية والمجتمعية بين نادي الظفرة ومجموعة شركات أدنوك، والتي امتدت لأكثر من عقد من الزمان.

وشملت بطولة أدنوك الرمضانية كرة القدم والجو جيتسو وكرة السلة والكرة الطائرة، والتي أقيمت فعالياتها بمدينة زايد ومدينة المرفأ وصالة الرويس بمدينة الظنة.

وشهدت منافسات كرة القدم، التي أقيمت بمدينة زايد ومدينة المرفأ في الفترة من 26 مارس وحتى 13 أبريل بمشاركة 18 فريقاً، مواجهات قوية بين الفرق المتنافسة، حيث توج فريق غنتوت ببطولة كرة القدم لمجموعة مدينة زايد ومجموعة المرفأ، بعد أن قدم الفريق مستويات قوية.

وفي بطولة أدنوك الرمضانية لكرة السلة، والتي أفيمت بصالة الرويس بمدينة الظنة، وشاركت فيها فرق تحت 13 و16 سنة، تم تتويج فريق نادي الظفرة لبطولة تحت 13 سنة، فيما توج فريق ثعلب الصحراء ببطولة تحت 16 سنة.

واستضافت الصالة الرياضية باستاد حمدان بن زايد بمدينة زايد تصفيات بطولة أدنوك للجو جيتسو، لكل الفئات والتي تم فيها تتويج الفائزين والفائزات بالميداليات والجوائز.

من ناحية أخرى، نظم نادي الظفرة بفرعه بمدينة السلع مهرجان السلع الرمضاني في الفترة من 02 إلى 11 أبريل الجاري، والذي اشتمل على فعاليات رياضية وثقافية متعددة، وسوق خيري، وبمشاركة من بلدية منطقة الظفرة، مدينة السلع، حيث شهد المهرجان مشاركة كبيرة من مجتمع المدينة، وأضاف أجواء رمضانية واجتماعية تفاعلت معها مختلف أطياف المدينة.