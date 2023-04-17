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ماتيوس يتوقع رحيل رويس عن دورتموند قريباً

ماتيوس يتوقع رحيل رويس عن دورتموند قريباً
17 ابريل 2023 15:02

برلين (د ب أ)

يعتقد أيقونة كرة القدم الألمانية لوثر ماتيوس، أن تمديد فريق وروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع نجمه المخضرم ماركو رويس مجدداً لا معنى له. ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لرويس "33 عاماً" في يونيو القادم، مع بروسيا دروتموند، الذي ينافس غريمه التقليدي بايرن ميونيخ هذا الموسم من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني "البوندسليجا"، الغائب عن خزائنه في المواسم العشرة الأخيرة. 

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ويعد رويس أحد أكثر نجوم الكرة الألمانية تعرضاً للإصابات خلال مسيرته الرياضية، ولم يحقق لقب الدوري طوال عشر سنوات قضاها مع دورتموند. وصرح ماتيوس لشبكة (سكاي): "أرى لاعبين آخرين في دورتموند يمكنهم اللعب في مركز رويس. جوليان برانت تطور كثيراً بينما كان رويس مصاباً. ولديهم أيضاً كريم أديمي".
وأضاف ماتيوس "62 عاماً": "لن يتحسن رويس، وسوف تستمر الإصابات في الظهور خاصة في ظل تقدمه في السن". واختتم ماتيوس حديثه في هذا الصدد قائلاً: "إذا كانوا لا يثقون في ماركو رويس بنسبة 100%، فعليهم إيجاد حل مناسب لكلا الطرفين".

ماركو رويس
بروسيا دورتموند
لوثار ماتيوس
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