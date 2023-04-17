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لابورتا منتقداً تشويه ناديه: البارسا مثال للنظافة المالية

لابورتا منتقداً تشويه ناديه: البارسا مثال للنظافة المالية
17 ابريل 2023 14:31

برشلونة (رويترز)

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قال خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، إن كل المدفوعات المقدمة إلى شركة يملكها مسؤول رفيع في التحكيم كانت واضحة ومقابل دور استشاري، وليس الحصول على أي أفضلية رياضية بشكل غير شرعي.
ووافقت محكمة في برشلونة على قبول القضية الأسبوع الماضي، بعدما تقدم الادعاء بشكوى، بداعي أن النادي الإسباني دفع مبلغاً مزعوماً قدره 7.3 مليون يورو (7.95 مليون دولار) بين عامي 2001 و2018 لشركات يملكها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم آنذاك.
وأضاف لابورتا: «على مدار تاريخ النادي في 123 عاماً، كان برشلونة دائماً مثالاً يحتذى في اللعب النظيف داخل الملعب وخارجه».
وأكد لابورتا أن هناك حملة إعلامية تهدف لتشويه سمعة النادي.

 

خوان لابورتا
برشلونة
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