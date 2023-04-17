1100 مشارك في مسيرة «المشي من أجل الدمج» بأبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

شارك الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان مع 1100 رياضي في النسخة الثانية من مسيرة «المشي من أجل الدمج» في أبوظبي، التي نظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، والتي أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع في جزيرة الحديريات بهدف تسليط الضوء على أهمية الدمج، واحترام أصحاب القدرات المختلفة، وتحقيق القبول في المجتمع.

‎شارك في المسيرة المجتمعية، التي امتدت لمسافة 3 كلم من مضمار أبوظبي للدرجات، وعبر ممشى الحديريات التراثي، عائلات وأصدقاء أصحاب الهمم، من أجل دعمهم ومساعدتهم على التواصل مع الآخرين والتفاعل معهم، ولتوعية المجتمع بأفضل سبل استغلال مهاراتهم ودمجهم اجتماعياً.

وتضمنت المسيرة عدداً من الأنشطة المختلفة التي قدمها الشركاء المجتمعيون طوال الفعالية، لنشر روح الدمج والترابط بين جموع الحاضرين من مختلف الشركاء وأصحاب الهمم وعائلاتهم، كالتقاط الصور الجماعية وممارسة الألعاب والرياضيات، وتوفير الفحوص الصحية السريعة والمحادثات التوعوية لعائلات أصحاب الهمم من قبل متخصصين، وتقديم ميداليات للمشاركين وللشركاء الاستراتيجيين تقديراً لجهودهم.

‎وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص: «سعدنا بحجم المشاركة في المسيرة المجتمعية، ما يعكس زيادة الوعي بأهمية دمج أصحاب الهمم بين أفراد المجتمع، فهم بما يملكونه من قدرات خاصة ومجالات اهتمام فريدة، يستطيعون المساهمة بفعالية لخلق مجتمع أفضل، ونحن حريصون على تمكين اللاعبين ودمجهم في مختلف مناحي الحياة بشكل منصف، ونتقدم بخالص الشكر لدائرة تنمية المجتمع على مشاركتنا في نسخة هذا العام من المسيرة المجتمعية، والشكر موصول لمركز محمد بن راشد للتعليم الخاص - بإدارة مركز نيوإنجلاند للأطفال، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع الجهات المشاركة في الأمور التنظيمية واللوجستية وللمتطوعين، آملين أن تستمر المشاركة المجتمعية الكبيرة التي شهدناها في المسيرة لتتحول للمزيد من الدمج والاستيعاب لهذه الفئة العزيزة من مجتمعنا».

من جهتها أوضحت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: «جاءت مشاركتنا في المسيرة المجتمعية ترسيخاً للفعاليات والمبادرات التي تندرج تحت مظلة استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، ضمن محور الوصول الشامل من خلال مبادرات الفعاليات الرياضية المجتمعية الدامجة، في سبيل دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، حيث نسعى إلى تحويل إمارة أبوظبي إلى مدينة مهيئة لأصحاب الهمم من أجل توفير سبل العيش الكريم لأصحاب الهمم، وتأكيداً على أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم دور كبير في عملية التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع».

وأكدت حرص الدائرة على التعاون مع الشركاء المشاركين في الاستراتيجية للمساهمة في تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات، ورفع جودة حياتهم، الذي من شأنه تحقيق الهدف الأساسي من رسالتها في تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات.

‎ كما قالت الدكتورة بام أولسن، المدير التنفيذي لمركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، مركز نيوإنجلاند للأطفال أبوظبي: «فخورون بعملنا المستمر وتعاوننا مع الأولمبياد الخاص ودائرة تنمية المجتمع في هذه المسيرة للسنة الثانية على التوالي. إنه أمر يدعو إلى غاية السرور حقاً، رؤية هذا التلاحم بين جميع الأفراد في مجتمع أبوظبي لنشر مفهوم الدمج ودعم أصحاب الهمم، كما أننا نتطلع إلى مشاهدة وتحقيق المزيد من فعاليات الترابط المجتمعي التي تنمو خطوة بخطوة كل يوم».

ويقوم الأولمبياد الخاص الإماراتي بالعديد من المبادرات والبرامج التي تدعم أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، وذلك بالشراكة مع مختلف الشركاء والجهات في الدولة، كما يقدم دورات التدريب المتخصصة لمقدمي الرعاية الصحية لأصحاب الهمم على مدار العام.