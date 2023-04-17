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«جودو الإمارات» يستعد لبطولة العالم بـ «معسكر اليابان»

«جودو الإمارات» يستعد لبطولة العالم بـ «معسكر اليابان»
17 ابريل 2023 17:45


طوكيو (وام)
يبدأ منتخبنا الوطني الأول للجودو اليوم المرحلة الأخيرة من الإعداد لبطولة العالم، خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في اليابان في إطار اتفاقية التعاون بين اتحاد الجودو وجامعة توكاي اليابانية.
وتركز المرحلة الأخيرة من الإعداد على الجوانب الفنية والمهارية والخططية، بالتوازي مع دراسة أداء المنافسين المحتملين لتجهيز التكتيك المناسب لكل واحد منهم. وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة بطولة العالم للجودو خلال الفترة من 7 إلى 13 مايو المقبل، حيث سجلت حتى الآن 84 دولة للمشاركة في الحدث من بينهم 7 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، والمغرب، وتونس، ولبنان، وجيبوتي، إضافة إلى البلد المضيف قطر. وكانت المرحلة الأولى من الإعداد لمنتخبنا في اليابان قد شهدت التركيز على الجوانب البدنية والنفسية والتأهيلية بإشراف كوادر متخصصة في تلك المجالات.

وتضم قائمة منتخبنا التي ستشارك في المونديال.. اللاعبة باتسو ألتان في موزن تحت 57 كجم، واللاعب شفيلي غرام في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100كجم، ومعروف ماجو في وزن فوق 100 كجم. ويشرف على تدريب المنتخب الأول اللاعب السابق فيكتور، بينما يرأس البعثة ناصر التميمي الأمين العام لاتحاد الجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي.

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وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو البعثة على ضرورة بذل كل الجهد لتحقيق مشاركة إيجابية في بطولة العالم المقبلة، التي ستكون تجربة استباقية حقيقية لأولمبياد باريس 2024 التي يستهدف الاتحاد منها الفوز بميدالية أولمبية.

منتخب الجودو
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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