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جيسوس: ينقصنا الشراسة

جيسوس: ينقصنا الشراسة
17 ابريل 2023 13:41

لندن(رويترز)

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قال جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال، بعد ضياع نقطتين جديدتين خلال التعادل 2-2 مع وستهام يونايتد يوم الأحد، إن فريقه يجب أن يلعب بشراسة طوال 90 دقيقة، إذا كان يريد المنافسة بجدية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبدأ أرسنال المباراة بشكل رائع وكان في طريقه لاستعادة فارق ست نقاط مع غريمه ومنافسه مانشستر سيتي، حيث سجل هدفين بوساطة جيسوس في الدقيقة السابعة ومارتن أوديجارد بعدها بثلاث دقائق.
ورغم ذلك تراجع أرسنال وسمح لوستهام بالتعادل بهدفي سعيد بن رحمة وجارود بوين. وأهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء لأرسنال المتقدم بأربع نقاط على مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة.
وكان أرسنال قد كرر ما فعله في وقت مبكر هذا الشهر عندما فرط في تقدمه بهدفين وتعادل بنفس النتيجة 2-2 مع ليفربول في أنفيلد.
وقال جيسوس لموقع النادي: «مرة أخرى، كانت النقاط الثلاث في أيدينا. المباراة لمدة 90 دقيقة وليس 20 دقيقة.. نحن كفريق يجب أن نرفع مستوانا ونعود إلى أسلوبنا».
وأضاف المهاجم المنضم هذا الصيف من سيتي: «نحن ندرك قوتنا، وندرك ما يمكننا فعله... لعبنا بشكل رائع في أول عشر دقائق أو 20 دقيقة، وبعد ذلك تراجع مستوانا، وبكل وضوح لا يمكن أن يحدث ذلك إذا كنا نريد القتال على اللقب».
ويستضيف أرسنال منافسه ساوثهامبتون يوم الجمعة، قبل أن يلعب في ضيافة مانشستر سيتي في 26 أبريل في مباراة مرتقبة.

جيسوس
أرسنال
وستهام
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
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