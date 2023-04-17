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اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»

اتحاد الرياضات البحرية يشارك في اجتماعات «الدولي»
17 ابريل 2023 14:00

دبي (الاتحاد)
شارك اتحاد الرياضات البحرية، في الاجتماع العام للاتحاد الدولي للسباقات البحرية، الذي عقد في مدينة أمستردام خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل الجاري، لمناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مسيرة سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية، وجميع أنواع الرياضات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي.
شارك في الاجتماع من الإمارات، أحمد الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وعضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، وأحمد ابراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وناصر الظاهري رئيس قسم السباقات الحديثة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وأشار أحمد الحوسني إلى أن الاجتماع استعرض الخطة الاستراتيجية للاتحاد الدولي للرياضات البحرية للعام 2023-2026، التي قدمها رئيس الاتحاد الإيطالي الدكتور رافائيللي كيولي، والذي أثنى على المكانة المتميزة الذي تحتلها دولة الإمارات على خارطة الرياضات البحرية العالمية من خلال الدور الملموس لاتحاد الرياضات البحرية والأندية الإماراتية أو من خلال مشاركة سفراء رياضة الإمارات في مختلف الأحداث والبطولات العالمية والدولية وجدارتهم المستمرة بالصعود إلى منصات التتويج.
وأضاف الحوسني أن رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية أشاد بدعم المسؤولين في دولة الإمارات لكافة الأنشطة التي ينظمها الاتحاد الدولي وتوفير كافة الاحتياجات، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، وجميع أعضاء الاتحاد، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي الذي استقبله شخصياً في مدينة الشارقة على هامش بطولة كأس الشارقة لقوارب التنين وتم التنسيق على تطوير التعاون بين الطرفين في المرحلة المقبلة.
ويذكر أن الإمارات تملك 4 مقاعد بعضوية لجان الاتحاد الدولي والمكتب التنفيذي، وتطمح للمزيد من التواجد الإماراتي والعربي، ومن المقرر ترشيح أعضاء في لجنة الفورمولا واللجنة الفنية ولجنة البيئة البحرية ولجنة «الموتو سيرف».

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