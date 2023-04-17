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الهلال والنصر.. «ديربي مداواة الجراح»

الهلال والنصر.. «ديربي مداواة الجراح»
17 ابريل 2023 13:30

الرياض (أ ف ب)
يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض غداً «الثلاثاء»، مباراة «ديربي مداواة الجراح» بين الهلال حامل اللقب والنصر في مباراة مقدمة من المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
وجاء تقديم المباراة، وهي الثانية للهلال بعد تقديم مباراته أمام الباطن، بسبب مباراتيه أمام أوراوا رد الياباني في الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في 29 أبريل الجاري في الرياض والسادس من مايو المقبل في ساتياما.
ويكتسب «الديربي» أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، وخصوصاً النصر الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف اتحاد جدة المتصدر والساعي إلى استعاد التوازن، عقب تعثره أمام مضيفه الفيحاء المتواضع، ما تسبب في إقالة مدربه الفرنسي رودي جارسيا وتكليف الكرواتي دينكو يليتشيتش (49 عاماً)، المدير الفني للفئات السنية، خلفاً له.
وبعد خسارة الصدارة أمام الاتحاد الشهر الماضي، استعاد النصر توازنه وحقق فوزين مهمين على حساب أبها ثم العدالة، قبل أن يقع في براثن التعادل السلبي أمام الفيحاء الأحد الماضي.
وصبت جماهير النصر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبها على جارسيا، الذي اعتبرته لا يلائم طموحات الفريق.
ويتطلع النصر إلى استغلال تذبذب نتائج جاره للإبقاء على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب، وفي الوقت نفسه دخول مباراته أمام الوحدة في نصف نهائي كأس الملك المقررة الأحد المقبل بشكل مثالي وبمعنويات عالية.
ويغيب عن النصر سامي النجعي بداعي الإصابة، لكنه يضم أسماء مميزة في جميع الخطوط، وفي مقدمتها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا ومواطنه لويز جوستافو والإسباني ألفارو جونزاليس والعاجي جزلان كونان، إلى جانب عبد الإله العمري وسلطان الغنام وعبد الرحمن غريب.
في المقابل، بدأ الهلال الرابع برصيد 46 نقطة وبعدما تضاءلت حظوظه في الدفاع عن اللقب عقب الخسارة أمام جاره الآخر الشباب، بإراحة بعض العناصر الأساسية ومنح الفرصة لبعض البدلاء والعائدين من الإصابة في آخر مباراتين أمام الطائي والباطن، فتعادل في الأولى وخسر الثانية.
لكن الهلال مرشح للدفع بلاعبيه الأساسيين في الديربي أملاً في الفوز على منافسه التقليدي ومنح اللاعبين دفعة معنوية قبل موقعة الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك الأحد المقبل.
واستعاد الهلال نجميه سلمان الفرج وياسر الشهراني بعد تعافيهما من الإصابة والكولومبي جوستافو كويار بعد نهاية الإيقاف، لكنه قد يفتقد جهود سالم الدوسري رغم مشاركته في التدريبات الجماعية، وعلي البليهي بسبب الإصابة.
ويبرز في الهلال عبدالله المعيوف وسعود عبد الحميد ومحمد كنو، والكوري جانج هيون، والبيروفي أندي كويار، والمالي موسى ماريجا، والنيجيري أوديون إيجالو.

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