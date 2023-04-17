البطائح يستعيد «القوة الضاربة» في «مواجهة المصير»

علي معالي (دبي)

أنهى سعيد شخيت مدرب فريق البطائح لكرة القدم، الترتيبات الفنية لمباراة «المصير» ضد دبا غداً «الثلاثاء» في الجولة 23 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعود الثنائي الخطير لورنسي دو وجواو نوفايس، إلى التشكيلة الأساسية، بعد أن وضعهما على دكة البدلاء في المباراة الأخيرة بالجولة الـ 22 أمام شباب الأهلي.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة لدى «الراقي» في صراع البقاء بالمحترفين، ولذلك عقد حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة النادي، وعبيد سعيد الطنيجي رئيس شركة البطائح لكرة القدم اجتماعاً مع اللاعبين والجهازين الفني والإداري بعد حفل الإفطار الرمضاني الخاص بالفريق، وتعاهد لاعبو الفريق بأن يقدموا أقصى ما لديهم في هذه المباراة التي تعتبر عنق الزجاجة المهم في مسيرة الفريق هذا الموسم.

ويعتبر الثنائي لورنسي ونوفايس القوة التهديفية الضاربة في صفوف «الراقي»، الذي سجل حتى الآن 25 هدفاً، نصيب البرازيلي والبرتغالي من هذه المحصلة 16 هدفاً، بواقع 10 أهداف سجلها لورنسي، و6 أهداف سجلها نوفايس.

من جانب آخر، يفتقد فريق البطائح جهود لاعبه حمزة مسعود حتى نهاية الموسم، لإصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة شباب الأهلي الأخيرة بالدوري.