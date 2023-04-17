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«النمور» يعتمد على مهاجميه الشباب

«النمور» يعتمد على مهاجميه الشباب
17 ابريل 2023 12:30

فيصل النقبي (كلباء)
قرر المدرب الإيراني فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، منح الفرصة للمهاجمين الشابين أحمد عامر وسلطان عادل في المباريات المتبقية للفريق في الدوري.
ويقوم الجهاز الفني المعاون، بتجهيز المهاجمين، للعب دور قيادي في خط هجوم فريق «النمور» في مباراته القادمة ضد عجمان.
وأوضح مجيدي أن هناك تحديات كبيرة تنتظر الفريق، ولاسيما في خط الهجوم، ولذلك يعتمد على تجهيز المهاجمين الشباب للقيام بالمهام الهجومية.
يذكر أن أحمد عامر قد فرض نفسه في الفترة الأخيرة، رغم وجوده على مقاعد البدلاء، حيث اعتلى صدارة هدافي الفريق برصيد 8 أهداف، فيما سجل سلطان عادل هدفاً وحيداً، وتم اختيارهما مؤخراً لتمثيل منتخبنا الوطني الأول.

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