جوتي: فينسيوس أفضل من مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حواره لبرنامج «التشيرينجيتو»، تحدث النجم الإسباني المخضرم جوتي هيرنانديز لاعب ريال مدريد السابق عن موسم ناديه الحالي، وما حققه من نجاحات وما أصابه من إخفاقات وما عانى فيه من أخطاء، كما تناول بالحديث المستوى الفني لعدد من نجوم الفريق الذين أبهروه بأدائهم الرائع هذا الموسم، مثل حارس المرمى البلجيكي العملاق تيبو كورتوا والمايسترو الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا شعلة النشاط في وسط الملعب ومركز الظهير الأيسر، ونجم وهداف الفريق كريم بنزيمة.

وأطال جوتي الحديث عن النجم البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور لشدة إعجابه به، إذ يعتبره أحد أفضل الأجنحة في العالم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

وقال جوتي: بعد موسم ونصف الموسم من التأقلم والانسجام مع الكرة الأوروبية، وصل نجم «السامبا» الشاب إلى أفضل مستوياته في الموسم الماضي وأسهم بقوة في فوز الريال بالدوري المحلي «الليجا» ودوري الأبطال.

وأضاف: استطاع «فيني» أن يتحول من مجرد مراوغ «عقيم» ومثير للإحباط وخيبة الأمل، إلى مراوغ مفيد ولا غنى عنه لخلخلة دفاعات المنافسين.

وتابع: نجح فينسيوس هذا الموسم في زيادة مستواه برغم الصعوبات التي واجهها الفريق في بعض الفترات، وسجل 21 هدفاً وصنع 16 هدفاً في المباريات الرسمية التي لعبها وأصبح «السلاح الفتّاك» للإيطالي كارلو أنشيلوتي المديرالفني، وإلى جواره الفرنسي الهداف كريم بنزيمة «كابتن» الفريق.

وبسؤاله عن أكثر ما يعجبه في فينسيوس، قال جوتي: الطريقة التي يلقي بها الرعب في قلوب المدافعين، والسهولة الشديدة التي يراوغهم بها، ويقيني إنه يمكنه التحسن أكثر وأكثر، عندما يصبح أكثر دقة في «اللمسة الأخيرة»، وقتها يصبح ملك كرة القدم» بلامنازع.

ورداً على سؤال بشأن أيهما أفضل فينسيوس أم الفرنسي الشاب كيليان مبابى؟ أجاب جوتي: إذا كنا نتحدث عن «الفورمة الحالية» فينسيوس بالتأكيد هو الأفضل، فهو رقم واحد في العالم في هذه اللحظة.

لعب جوتي المولود في 31 أكتوبر1976، لريال مدريد من موسم 1994إلى 2010، وسجل 46 هدفاً مع الفريق الأول في 387 مباراة، ولعب موسماً واحداً 2010-2011 لنادي بيسكتاش التركي واعتزل بعده. وتولى تدريب فريق الشباب بالريال من 2013 إلى 2018، ثم عمل مدرباً مساعداً لبيسكتاش موسم 2018-2019، وبعدها درب ألميريا موسم 2019-2020. ولعب جوتي لمنتخبي إسبانيا تحت 18 و 21سنة وتم تصعيده إلى المنتخب الأول عام 1999، حتى 2005 وسجل 3 أهداف في 13 مباراة.