موقف دودو مع خورفكان «غامض»!

فيصل النقبي (خورفكان)

ينتاب الغموض موقف البرازيلي دودو لاعب خورفكان، الذي ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم وتحوم الشكوك حول مستقبل اللاعب مع «النسور»، وهو يعد أحد أهم الأعمدة منذ أربعة مواسم.

وظهر دودو بمستوى متميز منذ انضمامه إلى خوركان في عام 2019، حيث قاد الفريق إلى تحقيق العديد من الانتصارات، والتألق في المسابقات المحلية، وبفضل تألقه وإبداعه على أرض الملعب، تمت تسميته قائداً للفريق في المواسم الأخيرة.

وتزداد المخاوف بشأن مستقبل دودو، حيث يُعتبر اللاعب أحد أهم اللاعبين الأجانب في الفريق، وقد أبدى العديد من المشجعين والمتابعين قلقهم من فقدان الفريق لخدماته في الموسم المقبل، إن لم تشرع الإدارة في تجديد عقده، خاصة أن الموسم بطور الانتهاء قريباً ولم تبق سوى أربع مباريات من الدوري.