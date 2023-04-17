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الجزيرة يتصدر قائمة منح الفرصة لـ «الواعدين»

الجزيرة يتصدر قائمة منح الفرصة لـ «الواعدين»
17 ابريل 2023 11:00

مراد المصري (دبي)
تصدر الجزيرة قائمة أكثر الأندية الإماراتية، التي تمنح فرصة للاعبين الواعدين تحت 20 سنة، للمشاركة في مباريات الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بحسب إحصائية قام بها المركز الدولي للرصد الرياضي خلال فترة خمس سنوات تمتد من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2023، وشملت 1168 نادياً في 76 دورياً حول العالم.
وخلال مدة الإحصائية جاء الترتيب وفق النسبة المئوية الإجمالية، الجزيرة بإشراك 21 لاعباً تحت سن 20 عاماً في 120 مباراة بنسبة بلغت 6 ٪، يليه اتحاد كلباء الذي أشرك 9 لاعبين في 117 مباراة بنسبة دقائق لعب 5.2 ٪، شباب الأهلي أشرك 12 لاعباً في 120 مباراة بنسبة 4.5 ٪، ثم الوصل 20 لاعباً في 120 مباراة بنسبة 4.2 ٪، يليه الوحدة 15 لاعباً في 120 مباراة بنسبة 4 ٪.
ثم جاء العين بـ 13 لاعباً في 120 مباراة بنسبة 3.2 ٪، ثم الظفرة 9 لاعبين في 120 مباراة بنسبة 3 ٪، يليه خورفكان 4 لاعبين في 91 مباراة بنسبة 2.9 ٪، ثم عجمان 4 لاعبين في 120 مباراة بنسبة 2.5 ٪، يليه النصر 8 لاعبين في 120 مباراة بنسبة 2.4 ٪، ثم بني ياس 6 لاعبين في 117 مباراة بنسبة 1.6 ٪، والشارقة 5 لاعبين في 120 مباراة بنسبة 1.6 ٪.
وعلى صعيد الدوريات الخمس الكبرى، تصدر بروسيا دورتموند الألماني القائمة، بإشراك 15 لاعباً تحت سن 20 عاماً في 167 مباراة بالدوري بنسبة دقائق لعب بلغت 12.5 ٪، يليه رين الفرنسي 18 لاعباً في 178 مباراة بنسبة 9.4 ٪، يليه برشلونة الإسباني 18 لاعباً في 186 مباراة بنسبة 8.2 ٪، وعلى صعيد مجمل اللاعبين فإن باريس سان جيرمان الفرنسي هو الأكثر بمجموع 28 لاعباً في 176 مباراة بنسبة دقائق لعب 4.5 ٪، وكان من الفرق البارزة بايرن ميونيخ الألماني بمجموع 17 لاعباً في 167 مباراة بنسبة مشاركة بلغت 5 ٪.

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