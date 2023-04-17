أوسيمين يصدم «كبار أوروبا»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

وجه النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي «صفعة» لكل الأندية التي سعت للحصول على خدماته هذا الصيف، وخرج بتصريحات جديدة للصحفيين الإيطاليين يؤكد فيها سعادته البالغة وارتياحه الشديد لوجوده في ستاد «دييجو مارادونا» معقل نابولي بطل الجنوب الإيطالي.

وجاءت هذه التصريحات في وقت كان فيه طابور طويل من الأندية الأوروبية الكبرى ينتظر كلمة من أوسيمين للشروع في التفاوض مع ناديه، وأبرز هذه الأندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال من إنجلترا، وأيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان يمني النفس بتشكيل «ثنائي خطير» بين أوسيمين وكيليان مبابى في خط الهجوم.

وقال أوسيمين الذي يتصدر هدافي الدوري الإيطالي «الكالشيو»: أنا موجود في نادٍ كبير وأحد أفضل أندية العالم وأواصل إحراز تقدم هنا، ولايمكن أن أطلب ما هو أفضل من ذلك.

ولآن نابولي يقترب بخطى واثقة من إحراز بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد انتظار 33 عاماً، فإن أوسيمين لاعب ليل السابق، ينتظر بلهفة وشوق لحظة التتويج الرسمي بالبطولة، وعلق قائلاً: نحن جميعاً، لاعبون وجهاز فني، تملكنا شعور قوي بأننا سنحقق شيئاً استثنائياً هذا الموسم، في الوقت الذي لم يكن فيه الآخرون يتصورون إننا قادرون على ذلك.

وأضاف: الأجواء هنا في المدينة رائعة، ولم ألق مثل هذا الحب والحفاوة في أي مكان آخر، إنني أتعجل الاحتفال ببطولة الدوري مع زملائي في استاد النجم الكبيرالراحل «دييجو مارادونا».

وبخلاف الدوري الإيطالي، الذي يقترب بشدة من كتيبة لوسيانو سباليتي المدير الفني، يغزو نابولي الدور ربع النهائي لدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث لعب مباراة الذهاب في هذا الدورأمام أيه سي ميلان وخسرها 0-1، وتبقى مباراة العودة في «ستاد دييجو مارادونا» حيث يأمل أوسيمين ورفاقه في قلب الموقف لمصلحتهم.

بدأ فيكتور أوسيمين المولود في 29ديسمبر1998، مسيرته الاحترافية في نادي فولفسبورج الألماني موسم 2016-2017 واستمر معه موسمين، ثم انتقل إلى رويال شارلروا البلجيكي موسم 2018-2019، لمدة موسم واحد، لينتقل بعدها إلى ليل افرنسي موسم 2019-2020، وأخيراً استقر به المقام في نابولي اعتباراً من صيف 2020، ولعب لمنتخبي نيجيريا تحت 17 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2017.