الثلاثاء 18 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

أوسيمين يصدم «كبار أوروبا»!

أوسيمين يصدم «كبار أوروبا»!
17 ابريل 2023 10:13

أنور إبراهيم (القاهرة)
وجه النجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي «صفعة» لكل الأندية التي سعت للحصول على خدماته هذا الصيف، وخرج بتصريحات جديدة للصحفيين الإيطاليين يؤكد فيها سعادته البالغة وارتياحه الشديد لوجوده في ستاد «دييجو مارادونا» معقل نابولي بطل الجنوب الإيطالي.
وجاءت هذه التصريحات في وقت كان فيه طابور طويل من الأندية الأوروبية الكبرى ينتظر كلمة من أوسيمين للشروع في التفاوض مع ناديه، وأبرز هذه الأندية مانشستر يونايتد وتشيلسي وأرسنال من إنجلترا، وأيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان يمني النفس بتشكيل «ثنائي خطير» بين أوسيمين وكيليان مبابى في خط الهجوم.
وقال أوسيمين الذي يتصدر هدافي الدوري الإيطالي «الكالشيو»: أنا موجود في نادٍ كبير وأحد أفضل أندية العالم وأواصل إحراز تقدم هنا، ولايمكن أن أطلب ما هو أفضل من ذلك.
ولآن نابولي يقترب بخطى واثقة من إحراز بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد انتظار 33 عاماً، فإن أوسيمين لاعب ليل السابق، ينتظر بلهفة وشوق لحظة التتويج الرسمي بالبطولة، وعلق قائلاً: نحن جميعاً، لاعبون وجهاز فني، تملكنا شعور قوي بأننا سنحقق شيئاً استثنائياً هذا الموسم، في الوقت الذي لم يكن فيه الآخرون يتصورون إننا قادرون على ذلك.
وأضاف: الأجواء هنا في المدينة رائعة، ولم ألق مثل هذا الحب والحفاوة في أي مكان آخر، إنني أتعجل الاحتفال ببطولة الدوري مع زملائي في استاد النجم الكبيرالراحل «دييجو مارادونا».
وبخلاف الدوري الإيطالي، الذي يقترب بشدة من كتيبة لوسيانو سباليتي المدير الفني، يغزو نابولي الدور ربع النهائي لدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، حيث لعب مباراة الذهاب في هذا الدورأمام أيه سي ميلان وخسرها 0-1، وتبقى مباراة العودة في «ستاد دييجو مارادونا» حيث يأمل أوسيمين ورفاقه في قلب الموقف لمصلحتهم.
بدأ فيكتور أوسيمين المولود في 29ديسمبر1998، مسيرته الاحترافية في نادي فولفسبورج الألماني موسم 2016-2017 واستمر معه موسمين، ثم انتقل إلى رويال شارلروا البلجيكي موسم 2018-2019، لمدة موسم واحد، لينتقل بعدها إلى ليل افرنسي موسم 2019-2020، وأخيراً استقر به المقام في نابولي اعتباراً من صيف 2020، ولعب لمنتخبي نيجيريا تحت 17 و23 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول في 2017.

أخبار ذات صلة
بيولي: لن نغير أسلوبنا بسبب أوسيمين
سباليتي يدعو للتفاؤل
نابولي
فيكتور أوسيمين
دييجو مارادونا
مانشستر يونايتد
أرسنال
تشيلسي
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
اليوم 03:12
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: لا بديل عن الحوار للحل السياسي في السودان
اليوم 03:12
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن: لا خطط لإجلاء الأميركيين من السودان
اليوم 03:12
خلال تحميل ناقلة بالحبوب في ميناء أوديسا على البحر الأسود (ا ف ب)
عربي ودولي
أوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مهدد بالتوقف
اليوم 03:12
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا (من المصدر)
عربي ودولي
مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: الجيش الليبي يدرس إغلاق الحدود مع السودان
اليوم 03:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©