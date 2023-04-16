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أرتيتا: نفتقد الصلابة!

أرتيتا: نفتقد الصلابة!
17 ابريل 2023 01:45

لندن (د ب أ) 
اعترف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، أنه يجب على فريقه أن يكون أكثر قسوة وصلابة، وذلك بعدما فقد تقدمه بهدفين، ليُفرض عليه التعادل للمرة الثانية في ظرف أسبوع في بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا"، أن أرسنال فقد تقدمه أمام مضيفه وستهام، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/2 في ملعب لندن الأولمبي.
وأضاف أرتيتا مدرب أرسنال: "لقد بدأنا اللقاء بشكل رائع مجدداً، وسيطرنا على المباراة، استحوذنا وسجلنا هدفين وبعد ذلك قمنا بارتكاب خطأ كبير". 

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وأضاف: "لقد توقفنا على اللعب بطريقتنا من أجل تسجيل هدف ثالث أو رابع، بدا الأمر سهلاً جداً. منحنا وستهام الأمل والفرصة، وتمكنوا من استغلالها بشكل جيد". 

وتابع: "لقد فعلوا بذلك بطريقة رائعة للغاية ومباشرة، لقد عانينا للخروج من تلك المباراة، إذا لم تكن تدافع عن منطقتك بشكل أفضل، سيكون عليك القيام بالعديد من الأمور بشكل أفضل".
ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل وستهام المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.

أرسنال
أرتيتا
وستهام
الدوري الإنجليزي
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