منتخبنا يواجه تركيا في مونديال هوكي الجليد

إسطنبول (وام)

يدشن منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، اليوم، مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة نظيره التركي في المباراة الافتتاحية، بطموح البداية القوية، لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المنتخب في هوكي الجليد، والتي كان آخرها التتويج بلقب كأس العالم لهوكي «المستوى الثالث» في لوكسمبورج العام الماضي 2022.

وتستضيف تركيا بطولة العالم من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة الإمارات، وبلجيكا، ونيوزيلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.

وخضع لاعبو منتخبنا الوطني لحصتين تدريبيتين، بعد وصول البعثة إلى تركيا، استعداداً للمشاركة في البطولة. تضم قائمة منتخبنا، جمعة الظاهري، علي الحداد، أحمد الظاهري، محمد العصري، خليفة المحروقي، فيصل البلوشي، سيف العامري، عيسى المحيربي، عبدالله الحميدي، وطلال بنصمود.