الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منتخبنا يواجه تركيا في مونديال هوكي الجليد

منتخبنا يواجه تركيا في مونديال هوكي الجليد
17 ابريل 2023 02:38

إسطنبول (وام)

أخبار ذات صلة
مصر وتركيا توقفان رحلاتهما الجوية إلى السودان
هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب قهرمان مرعش

 يدشن منتخبنا الوطني لهوكي الجليد، اليوم، مشواره في بطولة كأس العالم بمواجهة نظيره التركي في المباراة الافتتاحية، بطموح البداية القوية، لتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات المنتخب في هوكي الجليد، والتي كان آخرها التتويج بلقب كأس العالم لهوكي «المستوى الثالث» في لوكسمبورج العام الماضي 2022.
وتستضيف تركيا بطولة العالم من 17 إلى 23 أبريل الحالي، بمشاركة الإمارات، وبلجيكا، ونيوزيلندا، والمكسيك، وبلغاريا، وتركيا.
وخضع لاعبو منتخبنا الوطني لحصتين تدريبيتين، بعد وصول البعثة إلى تركيا، استعداداً للمشاركة في البطولة. تضم قائمة منتخبنا، جمعة الظاهري، علي الحداد، أحمد الظاهري، محمد العصري، خليفة المحروقي، فيصل البلوشي، سيف العامري، عيسى المحيربي، عبدالله الحميدي، وطلال بنصمود.

هوكي الجليد
تركيا
المنتخب الوطني
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
اليوم 13:57
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
جيسوس: ينقصنا الشراسة
الرياضي
جيسوس: ينقصنا الشراسة
اليوم 13:41
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
الرياضي
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
اليوم 13:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©