حتا يقترب من الصعود إلى «المحترفين» بـ «ثنائية» أمام الذيد

معتصم عبدالله (دبي)



اقترب حتا من حسم لقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، والصعود إلى دوري «المحترفين» في الموسم المقبل، بعدما عزز صدارته للترتيب، بالفوز على ضيفه الذيد 2-0، فيما حافظ الإمارات على مركزه الثالث، بتغلبه على ضيفه مصفوت «الرابع» بنتيجة 3-1، وفاز مسافي على مضيفه جلف أف سي 4-3، فيما حسم التعادل 2-2 مواجهة الفجيرة والحمرية في ختام «الجولة 30».

ورفع «الإعصار» المتصدر رصيده إلى «68 نقطة»، وبات بحاجة إلى أربع نقاط فقط في الجولات الأربع المتبقية، بتفوقه أمام الذيد بهدفي راشد عيسى في الدقيقة 59، وأيمن رشوق في الدقيقة 61، قبل تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 79.

بدوره، عزز «الصقور» مركزه الثالث في الترتيب، برصيد «59 نقطة»، بفارق «نقطة» خلف دبا الحصن «الوصيف»، بفوزه على مصفوت الرابع بنتيجة 3-1، وسجل أهداف الفائز واندرسون كوستا «ثنائية» في الدقيقتين 40 و44، وروجر ميندونكا في الدقيقة 60، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد الفوسيني جاساما في الدقيقة 38.