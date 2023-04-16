الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بوكا يترنح في الأرجنتين!

بوكا يترنح في الأرجنتين!
17 ابريل 2023 02:38

بوينس آيرس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لانوس يواصل إهدار النقاط في الدوري الأرجنتيني

واصل بوكا جونيورز ترنحه في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعدما خسر صفر-1 أمام ضيفه إستوديانتس لابلاتا، في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة. 
وتوقف رصيد بوكا جونيور، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر، في حين ارتفع رصيد إستوديانتس لابلاتا، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إلى 18 نقطة في المركز التاسع. 
وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل من دون أهداف، تقمص ماورو بوسيلي دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف إستوديانتس الوحيد في الدقيقة 85، ليسقط بوكا في فخ الخسارة للمرة الخامسة، مقابل فوز وحيد خلال مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة. 

بوكا جونيورز
الدوري الأرجنتيني
آخر الأخبار
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
الإمارات
تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي
اليوم 13:57
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
جيسوس: ينقصنا الشراسة
الرياضي
جيسوس: ينقصنا الشراسة
اليوم 13:41
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
الرياضي
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
اليوم 13:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©