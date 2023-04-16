بوكا يترنح في الأرجنتين!

بوينس آيرس (د ب أ)

واصل بوكا جونيورز ترنحه في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بعدما خسر صفر-1 أمام ضيفه إستوديانتس لابلاتا، في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وتوقف رصيد بوكا جونيور، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم والثالثة على التوالي، عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر، في حين ارتفع رصيد إستوديانتس لابلاتا، الذي حقق فوزه الثالث في لقاءاته الأربع الأخيرة بالمسابقة، إلى 18 نقطة في المركز التاسع.

وبينما كانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل من دون أهداف، تقمص ماورو بوسيلي دور البطولة في اللقاء، عقب إحرازه هدف إستوديانتس الوحيد في الدقيقة 85، ليسقط بوكا في فخ الخسارة للمرة الخامسة، مقابل فوز وحيد خلال مبارياته الست الأخيرة بالمسابقة.