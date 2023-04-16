سالم بن سلطان القاسمي يشهد حفل ختام بطولة «شمل»

رأس الخيمة (وام)



ثمن الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، رئيس كل من الاتحاد الآسيوي والإماراتي والعربي للمبارزة، جهود اللجنة المنظمة لبطولة شمل الرمضانية على ما بذلوه من جهد، من أجل إنجاح هذا العرس الرياضي، ومن خلال تضافر جهود جميع المشاركين في البطولة، بمختلفات فئاتهم الإدارية والفنية والتحكيمية، والقائمين على الفرق المشاركة واللاعبين أنفسهم والحضور الجماهيري.

وقال الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، إن تنظيم الدورات الرمضانية التي تقام على أرض الدولة ورأس الخيمة، خلال الشهر الفضيل، تأتي في إطار تطوير القطاع الرياضي، واكتشاف المواهب الواعدة من شباب الإمارات والمقيمين، من خلال منافسة رياضية رمضانية تخدم تطوير الرياضة بالمجتمع الإماراتي، كما تأتي البطولات بهدف استغلال شهر رمضان الكريم ببرامج مفيدة، تشغل أوقات فراغ الشباب، منوهاً باستمرار بطولة شمل الرمضانية في الأعوام القادمة.

وكان الشيخ سالم بن سلطان القاسمي قد شهد حفل ختام منافسات البطولة بنسختها الثالثة لكرة القدم، حيث توج فريق شباب شمل بطلاً بعد فوزه على فريق خيماوي بهدف، وذلك في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملاعب الإمارة، مقدماً التهنئة إلى الفريقين طرفي النهائي بوصولهما إلى المباراة النهائية.

بعد الانتهاء من المباراة قام الشيخ سالم بن سلطان القاسمي برفقة حمد علي أحويري رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتكريم فريق شباب شمل بكأس البطولة، وفريق خيماوي الحاصل علي المركز الثاني، إلى جانب تكريم الفريق المثالي، وهداف البطولة، وأحسن لاعب، كما تم تكريم رعاة البطولة .

ومن جانبها كرمت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة حمد علي أحويري، الشيخ سالم بن سلطان القاسمي علي تشريفه ورعاية حفل ختام البطولة، كما وجهت الشكر إلى الشركات الراعية.