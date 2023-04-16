«أبيض الشاطئية» يواجه الكويت وليبيا وجزر القمر في كأس العرب



أبوظبي (الاتحاد)



أوقعت قرعة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية التي أجريت في العاصمة السعودية الرياض، منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة مع الكويت وليبيا وجزر القمر.

ويُنظم البطولة الاتحاد العربي لكرة القدم من 11 إلى 20 مايو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً، وتستضيفها مدينة جدة بالسعودية.

ويفتتح «أبيض الشاطئية» مشواره في البطولة بمواجهة ليبيا 12 مايو، ويلتقي جزر القمر 14 مايو ، ويختتم دور المجموعات بلقاء الكويت 16 مايو.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث إلى ربع النهائي المقرر إقامته 18 مايو، فيما يُلعب نصف النهائي 19 مايو، والمباراة النهائية 20 من الشهر ذاته.