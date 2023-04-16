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الرياضي

روبن يصطاد هدفه في ماراثون روتردام

روبن يصطاد هدفه في ماراثون روتردام
16 ابريل 2023 22:24

برلين(د ب أ)
أنهى آريين روبن النجم السابق لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، ماراثون روتردام اليوم الأحد في أقل من ثلاث ساعات، ليحقق بذلك هدفاً كان قد وضعه لنفسه. 

وتجاوز الهولندي روبن خط النهاية بعد ساعتين و58 دقيقة و33 ثانية.
وقال روبن لهيئة البث «إن.أو.إس» الهولندية بعد الماراثون الذي أُقيم لمسافة 195. 42 كم: «أنا منهك حقاً، لكنني حققت الهدف.» وأضاف:«بالنسبة لعداء مثلي، مثل هذه المسافة طويلة للغاية. لكنني أحب الرياضة والتحديات.» وفاز البلجيكي بشير عبدي بالسباق مسجلاً ساعتين وثلاث دقائق و47 ثانية. وسبق لروبن محاولة إنهاء الماراثون في أقل من ثلاث ساعات، في نسخة العام الماضي، لكنه سجل حينذاك ثلاث ساعات و13 دقيقة و40 ثانية. 

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وقال روبن: «لم أعد رياضياً من الصف الأول، لكن يمكنني أن أقول إنه من الرائع أن تتمكن من إنهاء ماراثون في أقل من ثلاث ساعات. فهذا قريب للغاية من الفوز بلقب كبير في كرة القدم.»
كان روبن قد انهتى مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم في عام 2021 مع نادي جرونينجن الهولندي، الذي كان قد لعب له في بداية مشواره. ولعب روبن لفريق بايرن ميونيخ بين عامي 2009 و2019، وتوج معه بالعديد من الألقاب من بينها لقب في دوري أبطال أوروبا وثمانية ألقاب في الدوري الألماني «البوندسليجا».

آريين روبن
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أوروبا
البوندسليجا
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