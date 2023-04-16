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3 أرقام قياسية تطارد هالاند!

3 أرقام قياسية تطارد هالاند!
16 ابريل 2023 22:16

مراد المصري (دبي)

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سيكون النرويجي إيرلينج نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أمام تحديات كبرى لتحطيم ثلاثة أرقام قياسية تهديفية هذا العام، بعدما سجل ثنائية في شباك ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل تقديم موسم أول مرعب مع «البلو مون».
هالاند الذي وصل إلى الهدف رقم 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليعادل رقم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الذي كان آخر لاعب يصل إلى هذا الرقم، أمامه مهمة تجاوز الثنائي الإنجليزي أندي كول وألان شيرر صاحبي أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد في «البريميرليج» برصيد 34 هدفاً، مما يضع اللاعب أمام مهمة تسجيل 3 أهداف لتجاوز هذا الرقم، الأمر الذي يبدو بالمتناول مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم.
الرقم الثاني الذي يطارده هالاند، هو أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة من دوري أبطال أوروبا، والمسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 17 هدفاً مع ريال مدريد، ويمتلك النرويجي حالياً 11 هدفاً، مع احتمالية خوضه أربع مباريات كحد أقصى في المسابقة في حال بلوغ السيتي المباراة النهائية.
أما الرقم الثالث الذي يبدو إعجازياً، لكن المحاولة ممكنة، وهو عندما سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي 91 هدفاً في عام واحد في 2012، وقد استهل هالاند العام الحالي بتسجيل 20 هدفاً، لذلك سيكون الطريق طويل أمامه، ولكنه ممكن في حال استمر بالتسجيل بهذه النسبة المرتفعة للغاية.
يذكر أن هالاند سجل 47 هدفاً في 40 مباراة بالمجمل مع السيتي خلال موسم 2022 - 2023، ليصبح صاحب أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد على صعيد الأندية الإنجليزية.

مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
ميسي
رونالدو
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