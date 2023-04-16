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يوفنتوس نحو الهاوية

يوفنتوس نحو الهاوية
16 ابريل 2023 22:14

روما (د ب أ)

اقتنص ساسولو فوزاً غالياً من ضيفه يوفنتوس 1 /صفر، في المرحلة الـ30 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. 

وأضاع سامبدوريا نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل البقاء، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه ليتشي. وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، تعادل تورينو مع ساليرنيتانا 1 /1.
وعلى استاد مابي، سجل المهاجم الفرنسي جريجوري ديفريل هدف الفوز لساسولو في شباك يوفنتوس في الدقيقة 64.
الفوز رفع رصيد ساسولو إلى 40 نقطة ليتقدم للمركز العاشر، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 44 نقطة في المركز السابع. 

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وتلقى يوفنتوس هزيمته الثانية على التوالي بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعب لاتسيو بهدفين مقابل هدف. 

وعلى ملعب فيا دل ماري ، بقي سامبدوريا، الذي لم يحقق أي فوز في الدوري الإيطالي للمباراة الثالثة على التوالي، قابعاً في مؤخرة الترتيب برصيد 16 نقطة، ليتأزم موقفه بشدة في محاولاته للنجاة من شبح الهبوط للدرجة الثانية، في ظل ابتعاده بفارق 10 نقاط خلف مراكز الأمان، قبل خوض مبارياته الثماني الأخيرة في مشواره بالمسابقة هذا الموسم. في المقابل، ارتفع رصيد ليتشي، الذي أنهى سلسلة هزائمه، التي استمرت في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، إلى 28 نقطة في المركز السادس عشر. 

وبادر أسان سيساي بالتسجيل لمصلحة ليتشي في الدقيقة 31، غير أن خيسي أحرز هدف التعادل لسامبدوريا في الدقيقة 75، ليحاول كلا الفريقين خطف النقاط الثلاث خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى. وعلى ملعب أولمبيكو دي تورينو، تقدم توني فيلينا بهدف لساليرنيتانا في الدقيقة التاسعة ثم أدرك أنطونيو سانابريا التعادل لتورينو في الدقيقة .57 ورفع تورينو رصيده إلى 39 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 30 نقطة لساليرنيتانا في المركز الخامس عشر.

يوفنتوس
لاتسيو
الدوري الإيطالي
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