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الرياضي

برشلونة يتعادل مجدداً

برشلونة يتعادل مجدداً
16 ابريل 2023 22:12

مدريد (رويترز)

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تعادل برشلونة للمرة الثانية على التوالي من دون أهداف في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد أن تمكن خيتافي الذي يقع في منتصف الترتيب من انتزاع نقطة واحدة من متصدر الدوري في مباراة صعبة.
ولا يزال برشلونة، الذي تعادل سلبياً مع جيرونا مطلع الأسبوع الماضي، يتقدم بفارق مريح على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، لكن التعادل قلص الفارق إلى 11 نقطة قبل تسع مباريات على نهاية الموسم.
وحاول الفريق الزائر التسجيل من فرصتين في الدقيقة 25، عندما تلقى رافينيا تمريرة أمام المرمى، لكن الجناح البرازيلي شاهد تسديدته ترتد من القائم، قبل أن تعود الكرة لأليخاندرو بالدي، الذي سددها لترتد من إطار المرمى.
لكن في ظل غياب لاعبين مصابين، مثل بيدري وعثمان ديمبلي، وهما الثنائي الأكثر إبداعاً بشكل أساسي هذا الموسم، كان برشلونة بعيداً عن التميز هجومياً على الرغم من سيطرته على الكرة، بينما لم تكن تمريرات لاعبيه مميزة.
وفي الشوط الثاني، لعب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، وهداف الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، ضربة رأس، بينما تصدى ديفيد سوريا حارس خيتافي لمحاولة رافينيا ببراعة.
وفي الناحية الأخرى، كاد خيتافي أن يخطف النقاط الثلاث بهجمة مرتدة في الدقيقة 87، عندما وصلت الكرة إلى بورخا مايورال لكن تسديدة المهاجم من مسافة قريبة ذهبت بعيداً عن القائم.
وسيستضيف برشلونة في الجولة المقبلة أتليتيكو مدريد يوم الأحد المقب،ل بينما يلعب خيتافي صاحب المركز 15، الذي يبتعد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، خارج أرضه أمام مايوركا. 

برشلونة
الدوري الإسباني
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد
ليفاندوفسكي
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