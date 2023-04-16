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«يونايتد» يعزز التواجد في «المربع الذهبي»

«يونايتد» يعزز التواجد في «المربع الذهبي»
16 ابريل 2023 21:53

لندن (رويترز) 
أحرز البرازيلي أنتوني هدفاً وساهم في هدف آخر، ليفوز مانشستر يونايتد 2-صفر على مضيفه نوتنجهام فورست، ويعزز موقعه في المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل أنتوني الهدف الأول بعد مرور 32 دقيقة، ثم توغل من الجانب الأيمن ومرر كرة نحو زميله المدافع دييجو دالو الذي سدد داخل الشباك من مدى قريب في الدقيقة 76.
وانفرد يونايتد بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة من 30 مباراة، وبفارق ثلاث نقاط عن نيوكاسل يونايتد الذي خاض العدد ذاته وتراجع إلى المركز الرابع.
ويتقدم يونايتد بست نقاط على توتنهام هوتسبير خامس الترتيب الذي خاض مباراة أكثر، في ظل صراع قوي على الوجود ضمن أول أربعة مراكز من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتجمد رصيد فورست عند 27 نقطة من 31 مباراة ويحتل المركز 18، ويتأخر بفارق الأهداف عن منطقة الأمان.
ويتصدر أرسنال الدوري برصيد 74 نقطة من 31 مباراة، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب الذي يملك مباراة مؤجلة.

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