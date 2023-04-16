كروس يطلب البقاء مع ريال مدريد

برلين (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن لاعب خط الوسط الألماني توني كروس يعتزم تمديد تعاقده مع نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إلى ما بعد عام 2024. وينتهي العقد الحالي لتوني كروس في يونيو 2024، وتردد أنه رفض في العام الماضي تمديد التعاقد لحين معرفة الفترة التي يمكنه خلالها التعامل مع الإجهاد البدني والذهني للرياضة.

لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية ذكرت أن كروس أبلغ مسؤولي ريال مدريد، بأنه يرغب في التجديد لموسم واحد على الأقل ليستمر مع الفريق بعد 2024.

وتوج كروس مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، وذلك بعد أن اعتلى منصة التتويج بالمسابقة مع بايرن ميونيخ.

كذلك فاز كروس مع ريال مدريد بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وخمسة ألقاب في كأس العالم للأندية.