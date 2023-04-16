أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وستهام

لندن (أ ف ب)

فتح أرسنال طريق لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، أمام مطارده وحامل اللقب مانشستر سيتي، بعدما أهدر تقدماً بهدفين ضد مضيفه وستهام ليكتفي بالتعادل 2-2، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.

وتقدم «المدفعجية» باكراً بهدفي البرازيلي جابريال جيسوس «7»، والنرويجي مارتين أوديجارد «10»، قبل أن يرد أصحاب الأرض عبر الدولي الجزائري سعيد بن رحمة «33 من ضربة جزاء» وجاريد بوين «54»، علماً أن الضيوف فوّتوا فرصة التقدم 3-1 عندما أهدر بوكايو ساكا ركلة جزاء في الدقيقة 52.

وكان أرسنال مطالباً بالفوز وحصد النقاط الثلاث غداة فوز مانشستر سيتي على ليستر سيتي 3-1، ليتقلص الفارق إلى 3 نقاط فقط.

وبات في رصيد أرسنال 74 نقطة مقابل 70 نقطة لـ «السيتي» الذي لديه مباراة مؤجلة، ويستضيف «المدفعجية» على أرضه في 26 أبريل الحالي في مباراة قد تكون مصيرية لتحديد هوية البطل.

وبعد أن تصدر لغالبية فترات الموسم وبدا في طريقه لتحقيق لقبه الأول في الدوري منذ العام 2004، يبدو أن أرسنال بدأ يدفع ثمن تعثره في ثلاث مباريات توالياً في فبراير الماضي، عندما تعرض لخسارتين وتعادل.

لم يذق بعدها طعم الخسارة في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري، محققاً 7 انتصارات توالياً مقابل تعادلين، الأول أمام ليفربول 2-2 في المرحلة الماضية، عندما أهدر أيضاً تقدماً بهدفين وأمام وستهام، علماً أن الخسارة الأخيرة لـ «المدفعجية» تعود إلى 15 فبراير أمام «السيتي» 1-3 على ملعب الإمارات.