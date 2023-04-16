ليل يتمسك بحظوظه الأوروبية

باريس (د ب أ)

تمسك ليل بآماله في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً 2/ 1 على ضيفه مونبيلييه، في المرحلة الـ31 بمسابقة الدوري الفرنسي.

وارتفع رصيد ليل، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته المباغتة أمام أنجيه، إلى 55 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس في ترتيب المسابقة، بفارق 6 نقاط خلف أولمبيك مارسيليا، صاحب المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال، الذي يواجه ضيفه تروا في وقت لاحق اليوم بنفس المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد مونبيلييه، الذي فشل في تحقيق أي انتصار بالمسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، عند 37 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتقدم مانو لمصلحة مونبيلييه في الدقيقة 24، لكن ليل رد بهدفين في غضون دقيقتين خلال الشوط الثاني بوساطة جوناثان دايفيد وريمبي كابيلا في الدقيقتين 70 و72 على الترتيب.

يذكر أن بطل ووصيف الدوري الفرنسي هذا الموسم يصعدان مباشرة لدور المجموعات في دوري الأبطال، في حين يلعب صاحب المركز الثالث في ترتيب البطولة الدور المؤهل لمرحلة المجموعات في المسابقة القارية.