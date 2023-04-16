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إيموبيلي يصطدم بـ«ترام»!

إيموبيلي يصطدم بـ«ترام»!
16 ابريل 2023 16:39

 
روما (د ب أ)


اصطدمت سيارة تشيرو إيموبيلي، قائد لاتسيو الإيطالي لكرة القدم، بترام في العاصمة روما، حسبما أفاد متحدث باسم إدارة الإطفاء. وكان إيموبيلي يقود السيارة عندما وقع الحادث، حيث كانت تتواجد بناته برفقته أيضاً، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية بعد الحادث. 

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ونقلت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» عن إيموبيلي قوله «مر الترام عبر الضوء الأحمر، لحسن الحظ، أنا بخير، فقط ذراعي تؤلمني قليلاً»، فيما ذكرت الصحيفة الإيطالية أن سائق الترام أصيب، وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية، أن مقدمة سيارة إيموبيلي تهشمت بالكامل، فيما خرج الترام عن مساره نتيجة الاصطدام.
وكشفت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، أن بعض ركاب الترام نُقلوا إلى المستشفى لإجراء فحوص، في حين لم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن ملابسات الحادث. 


 

إيطاليا
لاتسيو
تشيرو إيموبيلي
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