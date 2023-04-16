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الرياضي

«الأمن الجنائي» بطل «القائد العام»

«الأمن الجنائي» بطل «القائد العام»
16 ابريل 2023 16:20

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج قطاع الأمن الجنائي، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ببطولة «القائد العام لشرطة أبوظبي» الرمضانية، والتي نظمها مركز التربية ‏الرياضية الشرطية، بمشاركة 9 قطاعات شرطية وأكثر من 1000 منتسب.
وكرم اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، فريق قطاع الأمن الجنائي والفرق الفائزة بالبطولات الرمضانية والشركاء الرئيسيين، مشيداً بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، واهتمامها المتواصل بتوفير أفضل الإمكانات، للارتقاء بمسيرة الأنشطة الرياضية، وتحفيز أبناء الوطن على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة، كما أثنى على جهود تنظيم البطولة والمنافسة والروح الرياضية العالية بين المشاركين.
وحضر التتويج العميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعميد مسلم محمد العامري نائب مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد عثمان حاجي خوري نائب مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد محمد حسين الخوري رئيس اللجنة الرياضية لقطاع الأمن الجنائي، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، وعدد من الضباط والأفراد.
وأكد العميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية، أهمية المنافسات الرياضية الرمضانية ودورها في تعزيز التواصل والترابط المجتمعي والرياضي بين المنتسبين وزيادة لياقتهم البدنية خلال شهر رمضان المبارك.
ولفت إلى أن هذه المنافسات الرمضانية تشهد تطوراً مستمراً كل عام، من حيث عدد المشاركين والتنافس ومستويات أداء المنتسبين والمنتسبات الرياضية.
وثمن دعم واهتمام القيادة الشرطية المستمرة بتطوير خطة الأنشطة الرياضية، والتي تحقق أهدافها في نشر الرياضة وإيجاد جو تنافسي رياضي بين الكوادر الشرطية، وتعزيز روح التواصل بين كافة القطاعات الشرطية.

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