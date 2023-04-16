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الرياضي

مستقبل رياضة الإمارات في مؤتمر عام

مستقبل رياضة الإمارات في مؤتمر عام
16 ابريل 2023 16:00

الشارقة (الاتحاد)
قرر مجلس الشارقة الرياضي تنظيم مؤتمر عام، لبحث مستقبل رياضة الإمارات، وذلك بناء على توصية من اللجنة الخاصة بتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسيتم بحث الوقت المناسب لعقد المؤتمر، بحيث تتوفر له كل ضمانات النجاح بحضور كل الأطراف المؤثرة والمشاركة في مسار الحركة الرياضية.
جاء ذلك في الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، الذي أكد حرص المجلس على تنفيذ جميع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وخاصة في ما يتعلق بنسبة الاستعانة باللاعبين الأجانب والمقيمين التي أصبحت على حساب اللاعبين المواطنين، لبحث الأسلوب الأمثل الذي يكفل لأبناء الإمارات الحظ الأوفر في الأندية، ومن ثم بالمنتخبات الوطنية لتحقيق أفضل النتائج في المحافل الدولية.

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