هالاند وبيلينجهام.. «حديث الساعة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يحتاج النرويجي إيرلينج هالاند إلى هدف واحد فقط لتجاوز رقم المصري محمد صلاح، كأفضل هداف في موسم واحد بـ«البريميرليج» بنظام الـ20 فريقاً، ولا يبقى له سوى 3 أهداف ليتخطى كذلك رقم الثنائي، شيرر وأندي كول، كونهما الأكثر تسجيلاً بـ34 هدفاً بنظام الـ22 فريقاً في الدوري الإنجليزي، ولهذا خرجت صحيفة «ستار سبورت» لتؤكد أن هالاند اقتحم «طريق العظماء» بكل قوة في موسمه الأول، بأرقام مذهلة وأداء «خارق»!

وقالت الصحيفة إن هالاند يقود مانشستر سيتي بكفاءة في سباق اللقب «المُشتعل»، استعداداً لمواجهة أرسنال التي وصفها جوارديولا بـ«نهائي البريميرليج»، بعد تقليص الفارق مؤقتاً مع «الجانرز» إلى 3 نقاط، ووصفت «إكسبريس» المهاجم النرويجي بأنه «من طراز رفيع» لا يضاهيه أحد الآن، كما تناولت كلتا الصحيفتين الإنجليزيتين مسألة «سباق التعاقد» مع مواطنها جود بيلينجهام، حيث أكدتا على أن «السيتي» بات الأقرب لاقتناص نجم بروسيا دورتموند بصفقة تقارب 130 مليون جنيه إسترليني.

وكتبت «إكسبريس» عن «معادلة» التوازن الناجحة التي يديرها مسؤولو «البلومون» في سوق الانتقالات خلال السنوات الـ4 الأخيرة، التي شهدت إنفاق الفريق 635 مليوناً مقابل الحصول على 485 مليوناً من صفقات بيع لاعبيه، وأشارت إلى أن «معركة بيلينجهام» ستحتدم بين السيتي وريال مدريد فقط بعد انسحاب ليفربول المؤكد، الذي لا يستطيع خوضها على الإطلاق، مثلما هو الحال مع مانشستر يونايتد!

وعلى جانب آخر، تناولت «ذا صن» الهجوم الكبير والنقد العلني اللذين وجهتهما جماهير تشيلسي إلى رئيس النادي، تود بولي، عقب الهزيمة الجديدة التي تلقاها «البلوز» على ملعبه ووسط جماهيره، ووصفت الصحيفة ما حدث بـ«المذبحة الزرقاء»، في حين ظهر لامبارد «عاجزاً» أمام انهيار فريقه المتواصل محلياً وقارياً.

وفي فرنسا، ورغم الفوز الهام الذي حققه باريس سان جيرمان على حساب لانس في «ليج ون»، وظهور «الثنائي» ميسي ومبابي بصورة جيدة «مُنسجمة» بعد تسجيلهما هدفين، أحدهما كان رائعاً حمل بصمة «الأرجنتيني» بتمريرة سحرية من الفرنسي، إلا أن «ليكيب» تعتقد أن الفريق عانى كثيراً في البداية ولم يظهر بقوة إلا بعد حصول ساليس عبد الصمد لاعب لانس على بطاقة حمراء مُبكرة، لتقول الصحيفة إن «الطرد أنقذ الأمراء»!

وبين إسبانيا وإيطاليا، لا صوت يعلو فوق صوت «دوري الأبطال»، إذ لم تهتم «ماركا» أو «آس» كثيراً بفوز ريال مدريد في «الليجا» على حساب قاديش، بل خرجت كلتاهما للحديث عن أن هذا الفوز يؤكد جاهزية «الريال» لرحلة لندن لخوض مباراة الإياب أمام تشيلسي، وهو ما سارت عليه «لاجازيتا» و«كورييري ديللو سبورت»، بعدم الاهتمام بتعادل نابولي وميلان وهزيمة «الإنتر»، حيث أشارتا إلى أن عودة أوسيمين من الإصابة تنبئ بإياب مُشتعل بين «السماوي» و«الشياطين»، في حين حذرت «الأفاعي» من التراجع خوفاً من عدم استثمار فرصة الاقتراب من الخطوات الأخيرة في «الشامبيونزليج».