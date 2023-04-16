«الفرسان» يُكمل «الألقاب العشرة» في المراحل السنية

معتصم عبدالله (دبي)

احتفل شباب الأهلي بإكمال «الألقاب العشرة» في مسابقات المراحل السنية، بتتويجه بطلاً لكأس الناشئين تحت 17 عاماً، على حساب منافسه الوصل بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب «ذاسيفنز» في دبي.

وتقدم ناشئو «الفرسان» يهدفي محمد المنصوري في الدقيقة 23، وغيث عبدالله سهيل «47»، و أدرك «الإمبراطور» التعادل بثنائية رامي المحلاوي 48، ومحمد موسى 95، لتحسم «ركلات الترجيح» اللقب لفريق شباب الأهلي، وهو اللقب الثاني للفرسان على صعيد مسابقات فئة «الناشئين تحت 17 عاماً» بعد التتويج بدرع الدوري برصيد 71 نقطة.

ومثل التتويج بلقب «كأس الناشئين تحت 17 عاماً»، عاشر إنجازات النادي على صعيد مسابقات المراحل السنية للموسم الحالي، بعدما سبقه الخميس الماضي التتويج بلقب «كأس الناشئين تحت 16 عاماً»، على حساب الإمارات بالفوز في النهائي الذي أقيم على ملعب «ذاسيفنز» في دبي ايضاً بنتيجة 2-0.

وفرض «فرسان المراحل السنية» اسم شباب الأهلي على ألقاب الموسم الحالي، في ظل اكتساح شمل كل الفئات من خلال التتويج بـ 10 ألقاب - حتى الآن -، في الوقت الذي اقترب فيه «رديف الفرسان» من الاحتفاظ بلقب «دوري المحترفين تحت 21 عاماً» في ظل صدارته الحالية للترتيب برصيد 49 نقطة مقابل 45 لأقرب ملاحقيه الشارقة «الوصيف» بنهاية الجولة 22، فيما ينافس الفريق الأول بقوة على لقب «دوري أدنوك للمحترفين» بتصدره الترتيب برصيد 49 نقطة ايضاً بنهاية الجولة 22.

وتفصيلاً، حسم «الفرسان» المنافسة على 10 ألقاب في الموسم الحالي شملت كأس الشباب «تحت 21»، دوري وكأس الناشئين «تحت 17»، كأس الناشئين تحت 16 عاماً، دوري الأشبال تحت 15 «أ»، دوري الأشبال تحت 14 (أ)، كأس الأشبال «تحت 14»، دوري الأشبال تحت 13 (ب)، دوري الأشبال تحت 12 (ب)، دوري الأشبال تحت 11 (ب)، في انتظار حسم لقبي كأس الناشئين تحت 17 و16 عاماً على التوالي.

10 ألقاب للفرسان في «مسابقات المراحل»

- «كأس الشباب» تحت 21

- دوري الناشئين «تحت 17»

- كأس الناشئين «تحت 17»

- كأس الناشئين «تحت 16»

- دوري الأشبال تحت 15 «أ»

- دوري الأشبال تحت 14 (أ)

- كأس الأشبال «تحت 14»

- دوري الأشبال تحت 13 (ب)

- دوري الأشبال تحت 12 (ب)

- دوري الأشبال تحت 11 (ب)