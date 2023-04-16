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أنشيلوتي يحدد موقف بنزيمة من موقعة «ستامفورد بريدج»

أنشيلوتي يحدد موقف بنزيمة من موقعة «ستامفورد بريدج»
16 ابريل 2023 13:58

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، على أن مباراة قادش في الدوري الإسباني، بمثابة الإعداد الجيد قبل المواجهة المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في «ستامفورد بريدج» يوم الثلاثاء المقبل.
وأبدت بعض الصحف الإسبانية، المخاوف بشأن الحالة البدنية لقائد الفريق ونجمه الأول الفرنسي كريم بنزيمة، وما إذا كان بمقدوره لعب 3 مباريات متتالية وكاملة، حيث سبق أن لعب 90 دقيقة، في الذهاب أمام تشيلسي في «السانتياجو برنابيو» وقادش على ملعبه. وقال أنشيلوتي إن بنزيمة في أفضل «فورمة»، وجاهز للعب المباراة، معترفاً بأن اللاعب صادفه «حظ عاثر» في أكثر من كرة كانت أهدافاً محققة في مباراة قادش الأخيرة التي حسمها الملكي لمصلحته بهدفين.
وأبدى أنشيلوتي ثقته في أن صاحب الكرة الذهبية عام 2022، سيكون جاهزاً تماماً لموقعة «ستامفورد بريدج».
ونقلت صحيفة «ماركا» عن أنشيلوتي قوله إن الفريق كله جاهز لهذه المباراة المهمة التي يدافع فيها عن لقبه بطلاً لـ«الشامبيونزليج»، وإن اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة قادش، انضموا إلى التدريبات. 

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وفضل أنشيلوتي إراحة ما يقرب من نصف الفريق دفعة واحدة، تحسباً لمباراة تشيلسي، إذ لم يدفع بالجناح البرازيلي الخطير فينسيوس جونيور الذي شعر ببعض الإرهاق في العضلات، وكذلك الألماني توني كروس لاعب الوسط، وداني كارباخال الظهير الأيمن، والنمساوي دافيد ألابا قلب الدفاع، كما أراح الكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي إدواردو كامافينجا، وإن دفع بهما في الدقائق الأخيرة من مباراة قادش في «الليجا». 

وأشاد أنشيلوتي بأداء ماركو أسينسيو الذي شارك أساسياً للمرة الأولى منذ فترة، ونجح في صنع الفارق بتسجيل هدف، وتقديم العديد من التمريرات الجيدة إلى زملائه، كما أثنى على رودريجو الذي حصل على لقب رجل المباراة، وصادفه «حظ سيئ» في هز الشباك، مثل كريم بنزيمة إذ تصدى القائم والعارضة لكرتين خطيرتين سددهما.

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