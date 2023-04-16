النصر بطل «كرة الصالات» في «حتا الرمضانية»

دبي (الاتحاد)

شهدت «دورة حتا الرياضية الرمضانية»، الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتا، الذي أقيم بدعم من مجلس دبي الرياضي، نجاحاً كبيراً ومشاركة واسعة من الرياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار، واستضافت فعالياتها منطقة حتا خلال الفترة من 24 مارس الماضي حتى 14 أبريل الجاري خلال شهر رمضان المبارك، ونظمتها شركة الألعاب الجماعية في نادي حتا الرياضي، وتضمنت 3 رياضات هي كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، وسباق الجري الذي أضيف للمرة الأولى، ضمن فعاليات الدورة.

وتوج الفائزين كل من حجي حسن رئيس اللجنة المنظمة، وسيف الشعفار من الشعفار للاستثمار، وأحمد البدواوي من حتا كاياك، وراشد محمد عبدالله من مجلس دبي الرياضي، وممثل عن مركز شرطة حتا.

وفاز فريق النصر بلقب بطولة كرة قدم الصالات، بعد تغلبه على فريق «الفرسان»، الذي حل في المركز الثاني، فيما حل فريق بلاك هوك في المركز الثالث، ونال فيتور مانويل لاعب فريق النصر لقب أفضل لاعب في البطولة، وفاز إبراهيم خليل رمضان بلقب هداف البطولة، وفاز عبدالعزيز نضير من فريق النصر بلقب أفضل حارس في البطولة، وحصل فريق النصر على لقب الفريق المثالي، وفاز جمهور فريق بلاك هوك بلقب أفضل جمهور.

وفي منافسات بطولة الكرة الطائرة، التي شاركت فيها 8 فرق ولاعبين من داخل وخارج الدولة من عمان والجزائر والكاميرون، فاز فريق السلام العماني بلقب البطولة بعد حصوله على المركز الأول في المباراة النهائية التي فاز فيها على فريق فولي بول لايف السريلانكي الذي حل في المركز الثاني.

وفي سباق الجري في فئة المواطنين لمسافة 6 كم، فاز مبارك المراشدة بالمركز الأول، تلاه خالد خليل رمضان في المركز الثاني، وحل سعد الزعابي في المركز الثالث، وفي فئة المواطنات لمسافة 6 كم، فازت نورا الخلاف بالمركز الأول، تلتها كلثوم المازمي في المركز الثاني، وحلت مروة العمودي في المركز الثالث.

وفي فئة الرجال المحترفين لمسافة 6 كم، فاز طه جوديتو بالمركز الأول، تلاه نعمان العيساوي في المركز الثاني، وحل سينتوني دنيلو في المركز الثالث، وفي فئة السيدات المحترفات لمسافة 6 كم فازت إيموشي لاجي بالمركز الأول، تلتها لطيفة شتيلاوي بالمركز الثاني، وحلت كومر اديلا في المركز الثالث، وفي فئة الناشئين تحت 17 سنة فاز عادل جيمي بالمركز الأول، تلاه ياسر إيهان في المركز الثاني، وحل ياسر اليماحي في المركز الثالث.