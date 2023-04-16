شباب الأهلي يحتفظ بلقب «دوري الطاولة»

معتصم عبدالله (دبي)

احتفظ فريق شباب الأهلي بلقب بطل دوري الكرة الطاولة للموسم الثاني على التوالي، بتتويجه بطلاً للموسم الحالي 2022-2023 بفوزه على الوصل 4-1 في الجولة الأخيرة للدور النهائي ضمن المنافسة التي شهدت مشاركة 10 فرق، فيما حل النصر ثانياً، والشارقة في المركز الثالث.

ومثل التتويج بلقب الدوري الثاني لفئة الرجال على التوالي للفرسان، والثالث في تاريخ النادي بعد مواسم 1997-1998، و2021-2022، بعدما احتل المركز الأول متفوقاً على منافسيه الوصل «الوصيف» والنصر صاحب المركز الثالث.

وتوج المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد الطاولة، حضور الفريق محمد أحمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، «الفرسان» بدرع دوري الرجال والميداليات الذهبية، وجرت مراسم التتويج بحضور حسن الزرعوني الأمين العام لاتحاد الطاولة، وأحمد البحر الأمين العام المساعد، وماجد سلطان عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للقطاع.

وشملت قائمة المتوجين بألقاب الموسم الحالي في فئة دوري الأشبال، ظفر نادي الشارقة بالدرع، فيما حل النصر ثانياً، والوصل في المركز الثالث، وتوج النصر بلقب دوري الناشئين، وحل الشارقة في المركز الثاني، والمدام ثالثاً، فيما يتنافس فريقا النصر والشارقة على لقب دوري الشباب، بعدما حسم العروبة المركز الثالث.

ويسدل الستار على منافسات الموسم الحالي لكرة الطاولة في مايو المقبل، بإقامة مباريات البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لفئة الرجال والمقررة أيام 9 و12 و14 مايو، وتسبقها في 7 مايو المقبل بطولة فردي الرجال الثانية.