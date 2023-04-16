«الفرسان» بطل كأس «شباب الطائرة»

دبي (الاتحاد)

رد شباب الأهلي الدين إلى منافسه الوصل، وتوج بطلاً لكأس الشباب للكرة الطائرة لموسم 2022-2023، على حساب «الإمبراطور» بطل الدوري، بالفوز في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر.

وحسم «الفرسان» اللقب أمام «الإمبراطور» بنتيجة الأشواط «28-26 و25-18 و25-15»، ليرد الدين أمام منافسه «الأصفر» والذي توج بدوره بطلاً لدوري الشباب للكرة الطائرة في الموسم الحالي، بفوزه على مضيفه شباب الأهلي 3-1 في إياب النهائي، بعد الفوز ذهاباً 3-2.

وشاركت 8 أندية ممثلة في شباب الأهلي، الوصل، حتا، النصر، عجمان، خورفكان، العين، وبني ياس، في الدور الأول لكأس الشباب للموسم الحالي 2022-2023، الذي أقيم بنظام أقيم بنظام خروج المغلوب، وصولاً إلى الدور نصف النهائي والذي شهد تفوق «الفرسان» على خورفكان بنتيجة 3- صفر، فيما تأهل «الإمبراطور» للنهائي بفوزه على النصر 3-0.

ويشهد الموسم الحالي لمنافسات الطائرة زيادة مطردة في أعداد المباريات في مسابقات فئتي الشباب والشباب من 63 مباراة في الموسم الماضي إلى 73 في الموسم الحالي 2022- 2023 بنسبة 17%.

جاءت الزيادة الأكبر في مباريات مسابقات فئة الناشئين بما نسبته 60%، بإقامة 225 مباراة في الموسم الجديد بدلاً من 90 في الموسم الماضي، و224 مباراة في فئة الأشبال «أ» مقابل 91 في الموسم الماضي بنسبة زيادة بلغت 59%، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المباريات 57% في فئة الأشبال «ب» بإقامة 224 مباراة في الموسم الجديد، مقابل 96 في الموسم الماضي 2021-2022.