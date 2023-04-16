«الإمبراطور» يفتح «باب التعاقدات»!



مراد المصري (دبي)



بدأ العمل داخل أروقة الوصل، تحضيراً للموسم الجديد من الآن، من خلال التجهيز للصفقات الجديدة، والبداية فيها مع الأرجنتيني نيكولاس خمينيز، قادماً من بني ياس، على أن تكتمل «الصورة الكاملة» مع بقية الأسماء الوافدة خلال الفترة المقبلة.

وكان خمينيز دائماً من الأسماء التي تنال إعجاباً داخل «القلعة الصفراء»، ويملك الخبرة والمهارة المطلوبة لإدارة صناعة ألعاب الفريق، فيما هناك مفاوضات متقدمة مع كايو كانيدو للعودة مرة أخرى، لكنها لم تكتمل بصورة نهائية، في انتظار المستجدات، مع وجود أكثر من نادٍ على خط المفاوضات أيضاً.

وسيكون الوصل في طريقه للخروج من الموسم الحالي من دون أي لقب، ليستمر «جفاء الألقاب» في «عصر الاحتراف»، إلا أن «الإمبراطور» يتطلع إلى البناء على ما تحقق هذا الموسم، من أجل الاستمرارية، ورفع المستوى الفني تدريجياً، من خلال التدعيمات اللازمة، بحسب التقرير الفني النهائي الذي يقدمه المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي تتجه النية لبقائه على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل.

ومع اقتراب خمينيز من «الأصفر»، فإن المباراة المقبلة للوصل ستكون أمام بني ياس في «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المواجهة التي يتطلع من خلالها الوصل إلى الخروج من دوامة غياب الفوز، في آخر 6 مباريات، حيث إن آخر انتصار للفريق أمام «السماوي» تحديداً، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعدها عرف التعادل 4 مرات، والخسارة مرتين في مختلف المسابقات.