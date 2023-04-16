الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الإمبراطور» يفتح «باب التعاقدات»!

«الإمبراطور» يفتح «باب التعاقدات»!
16 ابريل 2023 14:00

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
البطائح يستعيد «القوة الضاربة» في «مواجهة المصير»
«النمور» يعتمد على مهاجميه الشباب


بدأ العمل داخل أروقة الوصل، تحضيراً للموسم الجديد من الآن، من خلال التجهيز للصفقات الجديدة، والبداية فيها مع الأرجنتيني نيكولاس خمينيز، قادماً من بني ياس، على أن تكتمل «الصورة الكاملة» مع بقية الأسماء الوافدة خلال الفترة المقبلة.
وكان خمينيز دائماً من الأسماء التي تنال إعجاباً داخل «القلعة الصفراء»، ويملك الخبرة والمهارة المطلوبة لإدارة صناعة ألعاب الفريق، فيما هناك مفاوضات متقدمة مع كايو كانيدو للعودة مرة أخرى، لكنها لم تكتمل بصورة نهائية، في انتظار المستجدات، مع وجود أكثر من نادٍ على خط المفاوضات أيضاً.
وسيكون الوصل في طريقه للخروج من الموسم الحالي من دون أي لقب، ليستمر «جفاء الألقاب» في «عصر الاحتراف»، إلا أن «الإمبراطور» يتطلع إلى البناء على ما تحقق هذا الموسم، من أجل الاستمرارية، ورفع المستوى الفني تدريجياً، من خلال التدعيمات اللازمة، بحسب التقرير الفني النهائي الذي يقدمه المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي الذي تتجه النية لبقائه على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل.
ومع اقتراب خمينيز من «الأصفر»، فإن المباراة المقبلة للوصل ستكون أمام بني ياس في «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المواجهة التي يتطلع من خلالها الوصل إلى الخروج من دوامة غياب الفوز، في آخر 6 مباريات، حيث إن آخر انتصار للفريق أمام «السماوي» تحديداً، في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعدها عرف التعادل 4 مرات، والخسارة مرتين في مختلف المسابقات.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
بني ياس
آخر الأخبار
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
جيسوس: ينقصنا الشراسة
الرياضي
جيسوس: ينقصنا الشراسة
اليوم 13:41
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
الرياضي
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
اليوم 13:39
جي42 ومبادلة تعلنان عن تدشين شركة M42
الاقتصادي
جي42 ومبادلة تعلنان عن تدشين شركة M42
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©