«صقور دبي» بطل كأس «شركاء البولو»

دبي (الاتحاد)

أحرز «صقور دبي» بقيادة محمد الحبتور لقب بطولة «شركاء البولو»، والتي نظمها نادي الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة 4 فرق، بعد فوزه على «أسود دبي» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم بفارق نصف هدف، وحصل عليه بسبب فارق الهانديكاب «6.5-6»، فيما تفوق «النسور» على «النمور» 10-3 في مباراة الترضية.

وأبدى محمد الحريز عضو مجلس إدارة اتحاد البولو، سعادته بنجاح البطولة، متمنياً أن تستمر سنوياً ضمن أجندة نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وعقب النهائي، قام لوكاس تريميل المدير العام لفندق منتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج «صقور دبي» البطل، و«أسود دبي» الوصيف، ونال رجا أبو الجيبين جائزة أفضل لاعب وحصل المهر ماريا على جائزة أفضل خيل.