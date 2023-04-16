تتويج الفائزين في «شرطة رأس الخيمة» للبادل



رأس الخيمة (وام)



توج العميد طارق محمد بن سيف، مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، الفرق الفائزة في ختام بطولة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة الرمضانية للبادل في نسختها الثانية، بحضور الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وعدد من الضباط ولفيف من الجمهور الذي حضر بأعداد كبيرة على مدار أسبوعين في نادي بادل جراوند المستضيف للبطولة التي شارك بها العديد من فرق المجتمع المدني.

وقسمت الفرق على مستوين ال D وC، خاصة أن البادل أصبحت من الرياضات المحببة للجميع، استطاع من خلالها وصول فريق ماجد أحمد الشحي وراشد أحمد الشحي وفريق أحمد البادي وإبراهيم راشد إلى المباراة الختامية في المستوى D التي شهدت منافسة قوية وإثارة من اللاعبين، وتقديمهم مستوى عالياً من اللياقة البدنية، بالإضافة إلى المهارات الفنية التي جذبت ولاقت استحسان الحضور ليتمكن في النهاية فريق ماجد أحمد الشحي وراشد أحمد الشحي من حسم النتيجة، وحصوله على لقب البطولة والمركز الأول، وجاء فريق أحمد البادي وإبراهيم راشد وصيفاً، وفريق أحمد ياسر الحرمي وعبد الرحمن ياسر الحرمي في المركز الثالث.

أما عن المستوى C، فحصل فريق راشد حسن الريس وباسكال جاشا ساس على المركز الأول وتبعه فريق أحمد جمال القرصي واللاعب أنس، ثم فريق علي حسن المروي وعيسى علي المرزوقي.

وتوج راعي الحفل العميد طارق محمد بن سيف الفرق الفائزة، بالإضافة إلى تكريم الشركات الراعية للبطولة، تخللها تقديم هدية تذكارية مقدمة من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى نادي بادل جراوند لاستضافته للبطولة.

وأشاد العميد طارق محمد بن سيف بالمستوى الراقي الذي قدمه اللاعبين، والتواجد الجماهيري الغفير والتنظيم المتميز الذي شهدته البطولة، والذي يليق باسم شرطة رأس الخيمة بصفة خاصة، معرباً عن شكره لقسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، لما يقدمه من مبادرات رياضية للمجتمع المدني خلال شهر رمضان المبارك.