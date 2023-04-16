«سقراط» و«بوزلس» يتوجان بكأس الوثبة في فرنسا



مونت مارسان (الاتحاد)



تُوج «سقراط»، و«إيشان دو بوزلس» بطلين لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، بمشاركة 27 خيلاً عربية أصيلة، وبلغت جوائزهما 32 ألف يورو، برعاية النسخة الخامسة عشرة لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وفاز «سقراط» لجان لوك جارديل، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، بالسباق الأول بمسمى كأس الوثبة ستاليونز بري فال دادور لمسافة 2150 متراً، البالغة جائزته 16 ألف يورو، وشاركت فيه «12» خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

وتمكن سقراط من التفوق بفارق 4 أطوال عن «رفيق» لإسطبلات الأصايل بفرنسا، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاء ثالثاً «هاشم» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، وسجل البطل 2:33:50 دقيقة.

وحصد «إيشان دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة الفارسة مارلين ميير، بالسباق الثاني لقب كأس الوثبة ستاليونز، بري كريس الثاني لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 16 ألف يورو، وشاركت فيه «15» خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق.

وخطف «إيشان دو بوزلس» اللقب بفارق عنق عن «حمزة» لياس للسباقات، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة اورتيز مندزابل، فيما جاء ثالثاً «سيرين الموري» لرينيه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جودجاي، وسجل البطل زمناً وقدره 1:47:10 دقيقة.

ومن جهة أخري يستضيف مضمار والوني جلين البلجيكي عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة، لمسافة 1500 متر، البالغة جائزته 5 ألف يورو.

وتشارك في السباق 10 خيول عربية أصيلة، في سن أربع سنوات فما فوق، والتي لم تحصل على مكاسب مالية تزيد على 10 آلاف يورو منذ أول يوليو 2022، والتي لم تفز أو تحل في الميزان في السباقات المصنفة.

وينافس في السباق «التيان السماوي» لجوشوا ويسماير، بإشراف مدام ويسماير، وقيادة سين بايرن، و«جودانيز» لتي اتش وام جيرناي جيلي جيرناي، وقيادة روبن هيدنس، و«فيتالي» لجان كراجي، بإشراف المالك نفسه، وقيادة ستيف هيلين، و«دوراك دي أي» ليوهان فيرستربين، بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة آن فان دي تروست.

وانطلق المهرجان بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة في هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات، تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة منها سباقات للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي.

ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.