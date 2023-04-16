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الرياضي

«القاطرة دجانيني» حديث «الإمارة الباسمة»

«القاطرة دجانيني» حديث «الإمارة الباسمة»
16 ابريل 2023 12:03

 
علي معالي (الشارقة)

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أصبح دجانيني تافاريس مهاجم الشارقة، حديث «الإمارة الباسمة»، لأنه يقدم مستويات رائعة، ويمنح الفرحة لجماهير «الملك» بفضل الأهداف التي يسجلها في توقيت مناسب، وآخرها هدف التعادل في شباك عجمان، والذي منح الشارقة بطاقة التأهل إلى نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأثبت أنه «القاطرة البشرية»، الذي يجمع بين المتعة في الأداء والغزارة في الأهداف
وشارك دجانيني «32 عاماً»، القادم على سبيل الإعارة من الدوري التركي، في 6 مباريات بدوري أدنوك للمحترفين، ومباراتين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وأحرز 6 أهداف، بواقع 5 أهداف في الدوري، وهدف في الكأس الذي شهد ظهوره لمدة 86 دقيقة أمام الجزيرة، ضمن دور الثمانية، وانتهت بفوز «الملك»
1-2، وعجمان لمدة 57 دقيقة، عندما دفع به الروماني كوزمين في الدقيقة 63 بدلاً من باكو ألكاسير، وانتهت المباراة بعد شوطين إضافيين، وخطف دجانيني التعادل والتأهل في الدقيقة 109.
ويجد دجانيني المساندة من جماهير الشارقة للطريقة الإيجابية التي يهاجم بها، خاصة في ظل تراجع مستوى الإسباني باكو ألكاسير الذي تطارده الانتقادات حالياً، ويستطيع دجانيني من خلال جهده الوفير تهيئة الفرص لزملائه.
وخلال الفترة الماضية لم يكن دجانيني مع «الملك»، خاصة في لقاء الظفرة بالدوري، ما أثار مخاوف الجماهير، وسافر اللاعب إلى بلاده لـ «ظرف خاص»، وعاد قبل لقاء عجمان بقليل ولكنه شارك، وأكد جدارته بهدف لن تنساه جماهير الشارقة، لأنه أسهم في التأهل إلى النهائي للمرة الـ 11 في تاريخ النادي.
وخلال مبارياته سجل دجانيني في شباك عجمان بالدوري والكأس وأمام الجزيرة والوصل والبطائح، وتمني جماهير «الملك» النفس بأن تقوم إدارة النادي بشراء بطاقة اللاعب والانتقال بشكل نهائي إلى الشارقة، في ظل ما يقدمه من أهداف ومستوى رائع حتى الآن.

كأس رئيس الدولة
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