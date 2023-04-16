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«الفرسان» يقترب من درع السلة

«الفرسان» يقترب من درع السلة
16 ابريل 2023 11:56

علي معالي (دبي)

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حقق شباب الأهلي فوزاً مثيراً على النصر «86 - 80»، في ذهاب نهائي دوري رجال السلة، في المباراة التي جرت بصالة شباب الأهلي في دبي، ليقطع «الفرسان» خطوة على طريق الاحتفاظ باللقب، في حال فوزه في مباراة الإياب يوم 29 أبريل الجاري، وإذا نجح «العميد» في ترجيح كفته، يحتكم الفريقان إلى مباراة فاصلة يوم 5 مايو المقبل بصالة شباب الأهلي.
ورغم الخسارة، قدم النصر مباراة كبيرة، بدليل التفوق الكبير في الربع الأول من المباراة الذي انتهى لمصلحة «العميد» بفارق 10 نقاط «28- 18» بفضل تألق صالح سلطان وحسن عبدالله وفيصل محمد وراشد سالم ومامادو، مع التوجيهات المستمرة من المدرب حسام الوكيل.
واستعاد «الفرسان» توازنه في الأرباع الثلاثة الأخرى، وتفوق في الربع الثاني بفارق 4 نقاط «28- 24»، وفي الربع الثالث «18- 12»، وفي الربع الرابع «22- 16»، بفضل خبرة سعيد مبارك، وطلال سالم، ومحمد مبارك، و«الموهوب» حامد عبداللطيف، ونيكولاس وبراندون.
وقدم نيكولاس مباراة كبيرة خاصة في الهجوم، وسجل 18 نقطة، وتميز في «الرميات الثلاثية»، ومحمد مبارك 11 نقطة، وبراندون 13 نقطة، في المقابل سجل صالح سلطان 19 نقطة، وويجز 22 نقطة ومامادو 18 نقطة.
تفوق «الأزرق» حتى «الربع الثالث» قبل أن يقلب نيكولاس النتيجة برمية ثلاثية لتصبح 61- 60، وسط تراجع في أداء النصر وإهدار العديد من الرميات الحرة وتصويب الكرات في توقيت غير مناسب.
وشهدت المباراة التعادل أكثر من مرة، منها 64-64، 66-66، 75-75، وأسهمت الخبرة في منح الفوز المثير إلى شباب الأهلي 86- 80، وغاب قيس عمر أحد أفضل اللاعبين في الدولة ومنطقة الخليج عن تشكيلة «الفرسان» للإصابة.
أدار المباراة طاقم دولي يضم يعقوب غابش، وحسن حاجي، وسالم الزعابي، وراقبها الدولي حسين البلوشي.

دوري السلة
شباب الأهلي
النصر
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