دبا يستعد للبطائح أمام «مدرجات مفتوحة»

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



فتحت دبا المدرجات أمام الجماهير لحضور تدريبات الفريق، قبل مباراته المهمة أمام البطائح، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن «الجولة 23» من «دوري أدنوك للمحترفين» وتهدف الخطوة إلى زيادة التشجيع والدعم للاعبين قبل المباراة الحاسمة وتعزيز التفاعل والتواصل مع جماهير النادي.

وتمت المبادرة في الملعب الرئيسي لدبا، ولاقت الفكرة استحساناً كبيراً من الجماهير وأعضاء النادي، حيث حضر العديد من المشجعين والمؤيدين لمؤازرة «النواخذة».

وعبرت إدارة دبا الفجيرة عن سعادتها بمشاركة الجماهير في المبادرة الرائعة، مؤكدة أهمية دورهم في تحفيز الفريق، ورفع معنويات اللاعبين قبل المباريات المهمة.

وتسعى الإدارة لتنظيم المزيد من المبادرات لتعزيز التفاعل بين النادي وجماهيره.