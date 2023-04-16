أزارو يقتحم قائمة نجوم «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)



حصد المغربي وليد أزارو مهاجم عجمان كأس «سبورت فور أوول»، بعد أن نال نجومية «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بقيادته «البرتقالي» إلى الفوز على الوصل 4-2.

وأحرز أزارو «ثنائية»، منحت عجمان «النقطة 38»، في أفضل رصيد للفريق في تاريخ مشاركته بالدوري، وحصل أزارو على 51%، محرزاً نجومية الاستفتاء للمرة الأولى هذا الموسم.

وفي فئة أفضل حارس، نجح محمد سالم «دبا» في اقتناص «قفاز الإجادة» بنسبة 45.8% من إجمالي الأصوات، كما حصل عيسى خليفة حكم مباراة الجزيرة والنصر، على جائزة أفضل صافرة في «الجولة 22» برصيد 46.3%، وتبعه عادل النقبي في مباراة عجمان والوصل «46%»، وحمد يحيى الملا في لقاء الشارقة والظفرة «8%».

يذكر أن استفتاء شبكة سبورت فور أوول الأسبوعي لاختيار نجوم دوري أدنوك للمحترفين، يمنح جوائز الأفضل للعام الخامس على التوالي منذ انطلاقه موسم 2018-2019 وتعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 40% للجنة من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي، و60% لجمهور ومتابعي منصة سبورت فور أوول.