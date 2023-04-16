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الرياضي

أزارو يقتحم قائمة نجوم «سبورت فور أوول»

أزارو يقتحم قائمة نجوم «سبورت فور أوول»
16 ابريل 2023 11:50

دبي (الاتحاد)


حصد المغربي وليد أزارو مهاجم عجمان كأس «سبورت فور أوول»، بعد أن نال نجومية «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بقيادته «البرتقالي» إلى الفوز على الوصل 4-2.
وأحرز أزارو «ثنائية»، منحت عجمان «النقطة 38»، في أفضل رصيد للفريق في تاريخ مشاركته بالدوري، وحصل أزارو على 51%، محرزاً نجومية الاستفتاء للمرة الأولى هذا الموسم. 

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وفي فئة أفضل حارس، نجح محمد سالم «دبا» في اقتناص «قفاز الإجادة» بنسبة 45.8% من إجمالي الأصوات، كما حصل عيسى خليفة حكم مباراة الجزيرة والنصر، على جائزة أفضل صافرة في «الجولة 22» برصيد 46.3%، وتبعه عادل النقبي في مباراة عجمان والوصل «46%»، وحمد يحيى الملا في لقاء الشارقة والظفرة «8%».
يذكر أن استفتاء شبكة سبورت فور أوول الأسبوعي لاختيار نجوم دوري أدنوك للمحترفين، يمنح جوائز الأفضل للعام الخامس على التوالي منذ انطلاقه موسم 2018-2019 وتعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 40% للجنة من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي، و60% لجمهور ومتابعي منصة سبورت فور أوول.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
وليد أزارو
الوصل
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